Hurlingham: Masivo apoyo al nuevo Código de Ordenamiento Urbano

Masivo apoyo al nuevo Código de Ordenamiento Urbano

El Centro Cultural Leopoldo Marechal se convirtió en escenario de la audiencia pública por nuevo Código de Ordenamiento Urbano debido a la gran cantidad de personas que se habían presentado para dar su opinion.

El 70% de las voces fueron a favor, y destacaron la necesidad de regular el crecimiento del distrito y potenciar un desarrollo con el fin de generar más empleo y facilidades para los vecinos, a la vez que garantice la tranquilidad de los barrios. Cada vecino tuvo 5 minutos para su exposición.

«Soy de Hurlingham y podría trabajar más acá que conozco bien el barrio pero no tengo pedidos porque no hay comercios y tengo que ir a otros distritos lejanos», comentó Ian, un vecino repartidor de Pedidos Ya. Marisol, directora de un colegio secundario, al igual que otros vecinos con hijos en edad de independizarse, enfatizó la necesidad de contar con una oferta de alquileres más amplia para que los jóvenes no tengan que mudarse lejos.

Referentes de la Unión Industrial de Hurlingham también dieron su apoyo al proyecto que, desde su perspectiva, permite atraer inversiones al distrito, ya que «es inminente la modernización del municipio, porque esto dinamiza la economía y permite generar nuevos puestos de trabajo en el distrito».

Maia, estudiante de la UNAHUR, definió el COU como «una oportunidad para poder proyectar mi futuro en mi barrio».

Cabe destacar que la Reforma del Código de Ordenamiento Urbano tendrá tres zonas claves, explicadas por el intendente Damián Selci,: la frontera industrial, por un lado; el desarrollo comercial en zonas lindantes a estaciones de tren y nuevas edificaciones en altura manteniendo la esencia de los barrios.