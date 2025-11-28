Calendario de eventos turísticos en Buenos Aires: propuestas para cerrar noviembre

Una semana con fiestas, cultura y deporte en el calendario de eventos turísticos en Buenos Aires.

El calendario de eventos turísticos en la Provincia de Buenos Aires se nutre de propuestas para toda la familia y, en muchos casos, con entrada libre y gratuita.

A continuación, un listado claro, ordenado y útil para planificar una escapada o disfrutar propuestas locales.

FIESTAS POPULARES

AZUL (Chillar) – 17º Gran Fiesta del Chacarero

Fecha: 28 al 30 de noviembre – desde las 10:00

Lugar: Predio RN Nº 3 km 361

Descripción: Encuentro de chacareros con exposición de maquinarias, demostraciones, charlas, espectáculos y desfile de equipos por el pueblo. Entrada gratuita.

BAHÍA BLANCA (Cerri) – 12° Fiesta Regional de la Historia de la Carne

Fecha: 29 y 30 de noviembre – desde las 11:00

Lugar: Club Cerri, 12 de Octubre y Gurruchaga

Descripción: Asado popular, feria, música y visita al Museo Fortín Cuatreros. Entrada gratuita.

DAIREAUX (Arboledas) – 15° Fiesta Regional del Cordero

Fecha: 30 de noviembre – desde las 12:00

Lugar: Pueblo turístico Arboledas

Descripción: Almuerzo criollo, música en vivo y tradiciones. Entrada arancelada.

CORONEL PRINGLES – 77° Fiesta Anual Tradicionalista

Fecha: 28 al 30 de noviembre

Lugar: Asociación El Fogón de los Gauchos

Descripción: Peña, elección de representantes, jineteadas y baile popular. Entrada arancelada.

GENERAL VILLEGAS – Fiesta de la Tradición

Fecha: 29 y 30 de noviembre

Lugar: Parque Municipal

Descripción: Apertura oficial, música, desfile criollo, juegos y cantina. Entrada general $4.000.

NAVARRO (Juan José Almeyra) – Fiestas Patronales 2025

Fecha: 29 y 30 de noviembre

Lugar: Diversos espacios de J.J. Almeyra

Descripción: Celebración religiosa, desfile, almuerzo criollo y baile popular. Entrada gratuita.

LUJÁN – Peregrinación Nacional en Bici

Fecha: 30 de noviembre – desde las 5:00

Lugar: Varias salidas según zona

Descripción: Encuentro ciclístico multitudinario con dos columnas (Sur y Oeste) que finalizan al mediodía en Luján. Actividad gratuita.

EVENTOS CULTURALES

LA PLATA – 39° Fiesta Provincial de Teatro

Fecha: 25 al 29 de noviembre

Lugar: Diversos teatros y salas de la ciudad

Descripción: 20 elencos y más de 130 artistas en funciones gratuitas.

LA PLATA – 5° Festival de Jazz

Fecha: 27 al 29 de noviembre

Lugar: Centro Cultural Islas Malvinas, Estación Provincial y Casa Unclan

Descripción: Jazz local y regional. Algunas funciones aranceladas, otras gratuitas.

LA COSTA (Santa Teresita) – Pre Cosquín Subsede Santa Teresita

Fecha: 28 al 30 de noviembre – desde las 18:00

Lugar: Plaza Santa Teresa de Jesús

Descripción: Música, danza y feria artesanal. Entrada gratuita.

LUJÁN – Encuentro de Orquestas

Fecha: 29 de noviembre – 14:00

Lugar: Escuela Normal

Descripción: Presentación de orquestas infantiles y juveniles. Entrada gratuita.

LUJÁN – Ciclo Coral “UNLuGAR PARA CANTAR”

Fecha: 29 de noviembre – 20:00

Lugar: Museo de la Ciudad

Descripción: Encuentro coral con agrupaciones de la región. Entrada gratuita.

DAIREAUX (Salazar) – Día de la Tradición y Muestra de Talleres

Fecha: 29 de noviembre – 19:00

Lugar: Parque Abel Barrosa

Descripción: Desfile criollo, música y feria. Entrada gratuita.

MERCEDES – Mercedes Flota 2025

Fecha: 29 de noviembre – 15:00

Lugar: Parque Municipal

Descripción: Globos aerostáticos, música y paseo gastronómico. Entrada arancelada.

LOBERÍA – 2° Cabalgata Ana Beker

Fecha: 29 y 30 de noviembre

Lugar: Parque Narciso del Valle

Descripción: Cabalgatas, música y baile campero. Actividad gratuita.

LEZAMA (Los Robles) – Cabalgata “Por los Caminos de Cobo”

Fecha: 29 y 30 de noviembre – 16:00

Lugar: Estancia El Triunfo

Descripción: Fogón, música y gastronomía de campo. Actividad gratuita.

VISITAS GUIADAS

AZUL (Chillar) – Visita a la Trufera La Esperanza

Fecha: 30 de noviembre – 12:00

Lugar: RN 3 km 362

Descripción: Charla sobre trufas y demostración con perros. Actividad arancelada.

GENERAL LAVALLE – Senderismo Los Ñanduces