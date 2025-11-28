Calendario de eventos turísticos en Buenos Aires: propuestas para cerrar noviembre

Una semana con fiestas, cultura y deporte en el calendario de eventos turísticos en Buenos Aires.
El calendario de eventos turísticos en la Provincia de Buenos Aires se nutre de propuestas para toda la familia y, en muchos casos, con entrada libre y gratuita.
A continuación, un listado claro, ordenado y útil para planificar una escapada o disfrutar propuestas locales.
FIESTAS POPULARES
AZUL (Chillar) – 17º Gran Fiesta del Chacarero
- Fecha: 28 al 30 de noviembre – desde las 10:00
- Lugar: Predio RN Nº 3 km 361
- Descripción: Encuentro de chacareros con exposición de maquinarias, demostraciones, charlas, espectáculos y desfile de equipos por el pueblo. Entrada gratuita.
BAHÍA BLANCA (Cerri) – 12° Fiesta Regional de la Historia de la Carne
- Fecha: 29 y 30 de noviembre – desde las 11:00
- Lugar: Club Cerri, 12 de Octubre y Gurruchaga
- Descripción: Asado popular, feria, música y visita al Museo Fortín Cuatreros. Entrada gratuita.
DAIREAUX (Arboledas) – 15° Fiesta Regional del Cordero
- Fecha: 30 de noviembre – desde las 12:00
- Lugar: Pueblo turístico Arboledas
- Descripción: Almuerzo criollo, música en vivo y tradiciones. Entrada arancelada.
CORONEL PRINGLES – 77° Fiesta Anual Tradicionalista
- Fecha: 28 al 30 de noviembre
- Lugar: Asociación El Fogón de los Gauchos
- Descripción: Peña, elección de representantes, jineteadas y baile popular. Entrada arancelada.
GENERAL VILLEGAS – Fiesta de la Tradición
- Fecha: 29 y 30 de noviembre
- Lugar: Parque Municipal
- Descripción: Apertura oficial, música, desfile criollo, juegos y cantina. Entrada general $4.000.
NAVARRO (Juan José Almeyra) – Fiestas Patronales 2025
- Fecha: 29 y 30 de noviembre
- Lugar: Diversos espacios de J.J. Almeyra
- Descripción: Celebración religiosa, desfile, almuerzo criollo y baile popular. Entrada gratuita.
LUJÁN – Peregrinación Nacional en Bici
- Fecha: 30 de noviembre – desde las 5:00
- Lugar: Varias salidas según zona
- Descripción: Encuentro ciclístico multitudinario con dos columnas (Sur y Oeste) que finalizan al mediodía en Luján. Actividad gratuita.
EVENTOS CULTURALES
LA PLATA – 39° Fiesta Provincial de Teatro
- Fecha: 25 al 29 de noviembre
- Lugar: Diversos teatros y salas de la ciudad
- Descripción: 20 elencos y más de 130 artistas en funciones gratuitas.
LA PLATA – 5° Festival de Jazz
- Fecha: 27 al 29 de noviembre
- Lugar: Centro Cultural Islas Malvinas, Estación Provincial y Casa Unclan
- Descripción: Jazz local y regional. Algunas funciones aranceladas, otras gratuitas.
LA COSTA (Santa Teresita) – Pre Cosquín Subsede Santa Teresita
- Fecha: 28 al 30 de noviembre – desde las 18:00
- Lugar: Plaza Santa Teresa de Jesús
- Descripción: Música, danza y feria artesanal. Entrada gratuita.
LUJÁN – Encuentro de Orquestas
- Fecha: 29 de noviembre – 14:00
- Lugar: Escuela Normal
- Descripción: Presentación de orquestas infantiles y juveniles. Entrada gratuita.
LUJÁN – Ciclo Coral “UNLuGAR PARA CANTAR”
- Fecha: 29 de noviembre – 20:00
- Lugar: Museo de la Ciudad
- Descripción: Encuentro coral con agrupaciones de la región. Entrada gratuita.
DAIREAUX (Salazar) – Día de la Tradición y Muestra de Talleres
- Fecha: 29 de noviembre – 19:00
- Lugar: Parque Abel Barrosa
- Descripción: Desfile criollo, música y feria. Entrada gratuita.
MERCEDES – Mercedes Flota 2025
- Fecha: 29 de noviembre – 15:00
- Lugar: Parque Municipal
- Descripción: Globos aerostáticos, música y paseo gastronómico. Entrada arancelada.
LOBERÍA – 2° Cabalgata Ana Beker
- Fecha: 29 y 30 de noviembre
- Lugar: Parque Narciso del Valle
- Descripción: Cabalgatas, música y baile campero. Actividad gratuita.
LEZAMA (Los Robles) – Cabalgata “Por los Caminos de Cobo”
- Fecha: 29 y 30 de noviembre – 16:00
- Lugar: Estancia El Triunfo
- Descripción: Fogón, música y gastronomía de campo. Actividad gratuita.
VISITAS GUIADAS
AZUL (Chillar) – Visita a la Trufera La Esperanza
- Fecha: 30 de noviembre – 12:00
- Lugar: RN 3 km 362
- Descripción: Charla sobre trufas y demostración con perros. Actividad arancelada.
GENERAL LAVALLE – Senderismo Los Ñanduces
- Fecha: 29 de noviembre – 15:00
- Lugar: Reserva Natural Los Ñanduces
- Descripción: Recorrido por monte nativo y merienda campestre. Actividad arancelada.