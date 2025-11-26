Ituzaingó: actividades por el Día Internacional contra la Violencia de Género

25N: actividades por el Día Internacional contra la Violencia de Género

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Municipio de Ituzaingó lleva adelante una serie de actividades de concientización y prevención organizadas por el Consejo de Mujeres, Géneros, Diversidad, Niñeces y Adolescencias.

Las actividades iniciaron el martes 25 con intervenciones artísticas sobre la Peatonal Eva Perón donde estudiantes de distintas escuelas secundarias participaron de la jornada intercolegial “El Arte Repara”, para visibilizar y debatir las problemáticas vinculadas a la violencia de género.

La programación continúa el miércoles 26 de noviembre en el Polideportivo La Torcaza (Brandsen y Pringles) con el operativo territorial de salud “Mujeres con Voz(s) y Salud”. De 9 a 13 horas, mujeres de la comunidad podrán acceder a atención médica general, pediatría, farmacia, odontología, nutrición, ginecología, obstetricia y vacunación, sin turno previo.

Durante la jornada se dictarán talleres abiertos, coordinados por profesionales del área de salud:

10 h | Sexualidad saludable: anticoncepción y enfermedades de transmisión sexual

11 h | Menopausia y sexualidad

12 h | La trampa de la belleza: estética vs. salud

La agenda continúa el jueves 27 a las 13 h en el Auditorio Néstor Kirchner (Peatonal Eva Perón 848) con el taller “Masculinidades para la igualdad”, a cargo de Ariel Sánchez, Director Provincial de Promoción de Masculinidades para la Igualdad de Género del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense. La actividad está dirigida a varones de la comunidad e invita a repensar prácticas y vínculos desde una perspectiva igualitaria.

Ese mismo día, a las 17:30 h y también en el Auditorio Néstor Kirchner, se realizará el conversatorio “Territorios en el Centro”. Participarán Raquel Vivanco, directora del Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que sí nos ven”, y la economista Lucía Cirmi, especialista en feminismo y coordinadora del monitor de la Cocina de los Cuidados del CELS. La jornada será abierta al público y concluirá con un espacio de intercambio y preguntas.

A lo largo de noviembre, la Secretaría de Desarrollo Productivo trabajó con comercios del distrito para sumar vidrieras intervenidas en color violeta, acompañando la campaña de sensibilización.