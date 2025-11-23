HurlinghamNoticias destacadas

Hurlingham: La Audiencia Pública del COU se traslada al CC Marechal

Por Andres Llinares

La cantidad de vecinos que se anotaron para asistir a la audiencia pública por el Nuevo Código de Ordenamiento Urbano supera ampliamente la capacidad del HCD. Por tal motivo, para favorecer una mayor participación de la ciudadanía, la audiencia citada para el día Martes 25/11/25 a las 10hs tendrá lugar en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, sito en Avenida Vergara 2396, Villa Tesei.

El decreto, firmado por el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, detalla que: «habiéndose realizado la apertura de inscripciones el día 11 de Noviembre del presente, y finalizado las mismas el día 20 de Noviembre; y habiéndose inscripto más de 200 vecinos de nuestra localidad para participar cómo oradores y/o oyentes» se traslada la Audiencia pública del COU al Centro Cultural Leopoldo Marechal, ya que «la capacidad física del HCD se encuentra limitada a unas 50 personas y se le ha cursado solicitud al Departamento Ejecutivo para utilizar las instalaciones del Centro Cultural Marechal, con capacidad para 600 personas.»

A su vez, también se informa que: «se ha consultado con las presidencias de todos los bloques de este Honorable Cuerpo, obteniendo la medida dispuesta el consenso de los mismos».

Decreto para el Traslado de la Audicincia Pública firmado por el titular del cuerpo, Daniel Quintero y el consenso de la oposición
