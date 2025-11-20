Alerta por tormentas: Pronóstico para el fin de semana largo

Alerta por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la llegada de tormentas a Capital Federal y el conurbano para este jueves 20 de noviembre. Tras el temporal de viento que se desató en el sur del país, los efectos se verán durante las próximas horas en al menos 10 provincias.

La actividad de mal tiempo afectará, primero, al norte de la provincia de Buenos Aires. El AMBA podría registrar las primeras lluvias y tormentas de forma aislada cerca del mediodía.

Las precipitaciones continuarían en la primera parte de la noche y luego las lluvias tenderían a mermar. Durante la mañana del viernes la probabilidad de lluvia es baja, luego el tiempo irá mejorando.

El acumulado de precipitaciones para el jueves podría rondar los 30 milímetros en promedio en el AMBA.

El centro y norte bonaerense se encuentra bajo advertencia amarilla. La misma rige para Ciudad de Buenos Aires. Durante la jornada la temperatura oscilará entre los 17 grados de mínima y los 26 de máxima.

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo

El viernes se espera que las precipitaciones disminuyan, pero el cielo permanecerá nublado durante toda la jornada y no se descarta alguna que otra lluvia aislada.

La entrada de aire fresco pronostica máximas que no superarán los 22 grados en horas de la tarde. Las mínimas rondarían los 15 grados.

El sábado tendrá cielos parcialmente nublados en la región, y el domingo presenta condiciones de buen tiempo, mayormente despejado, al igual que el lunes.

El sábado, tendrá mínima de 14 y máxima de 23 grados; el domingo la temperatura ascenderá con máxima de 25 y mínima de 16 grados; el lunes la temperatura aumentará con máxima de 27 grados y mínima de 17.