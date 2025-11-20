Agenda cultural de Morón: actividades gratuitas del 20 al 26

Agenda cultural de Morón: propuestas gratuitas de la semana
El Municipio de Morón dio a conocer su agenda cultural para la semana del jueves 20 al miércoles 26 de noviembre, con una programación amplia y gratuita que abarca cine, danza, teatro, música y actividades para toda la familia. Las propuestas se desarrollarán en distintos espacios municipales, desde el Teatro Gregorio de Laferrere hasta la Casa Museo María Elena Walsh, con el objetivo de acercar opciones culturales accesibles a vecinos y vecinas del distrito.
A continuación, el detalle de la programación completa organizada por fecha:
Jueves 20
- 19 hs – Cine: “La noche sin mí”
- Dirección: María Laura Berch, Laura Chiabrando | Drama | 68 min | Con Natalia Oreiro, Pablo Cura, Matilde Creimer Chiabrando
- Lugar: Teatro Municipal Gregorio de Laferrere (Brown y San Martín, Morón Centro)
Viernes 21
- 18 hs – Cine: “Muña muña”
- Dirección: Paula Morel Kristof | Drama–Comedia | 71 min | +13 | Con Liliana Juárez, Sergio Prina, Ana Carina Estrada
- Lugar: Teatro Municipal Gregorio de Laferrere
- 19 hs – Ciclo Relatos Migrantes: “Los Muertos”
- Grupo de egresados de la Escuela Pedro Escudero
- Lugar: Espacio Cultural y Comunitario Paracone (Av. Rawson y Constituyentes, Morón)
- 20 hs – Cine: “Adulto”
- Dirección: Mariano Gonzáles | Drama familiar | 79 min | +16
- Lugar: Teatro Gregorio de Laferrere
- 20:30 hs – Ciclo de Milongas: Milonga Mixtonga
- Clase abierta, shows e intervenciones artísticas
- Lugar: El Transformador (Caseros y Llavallol, Haedo Centro)
Sábado 22
- 17 hs – Ciclo de Folklore
- Graciela Mendoza presenta Naturaleza Cantando
- Lugar: Casa Museo María Elena Walsh (Villa Sarmiento)
- 17 hs – Milonga en Paracone
- Shows de tango, rueda y cierre artístico
- Lugar: Paracone
- 19 hs – Apertura del festival “La Escu se muestra”
- 20 hs – Muestra teatral “Los Impíos”
- Lugar: Escuela de Formación Actoral Pedro Escudero (Haedo)
- 21 hs – Danza: “23:59” – Grupo Lalala Danza
- Dirección: Aimé Ibaldi
- Lugar: Teatro Gregorio de Laferrere
- 21:30 hs – Milonga Garufa
- Lugar: Sócrates 2020, Haedo Norte
Domingo 23
- 12 hs – Milonga Aliken
- Clase y show de orquesta
- Lugar: Buenos Aires 768, Castelar Centro
- 16 hs – Cine infantil: “Colorful Stage! La película: Miku no puede cantar”
- Animé | 105 min | ATP
- Lugar: Teatro Gregorio de Laferrere
- 16 hs – Taller de narración y dibujo
- 17:30 hs – Espectáculo infantil “Sin Cordones”
- Lugar: Casa Museo María Elena Walsh
- 18 hs – Festival “La Escu se muestra” – Varieté Fractal
- Lugar: Escuela Pedro Escudero
- 20 hs – Primavera tanguera
- Pianistas del Conservatorio Ginastera
- Lugar: Teatro Gregorio de Laferrere
Lunes 24
- Festival “La Escu se muestra”
- 15 hs – Seminario “Entrenar la práctica creativa”
- 20 hs – Muestra “Pluma y la tempestad”
- Lugar: Escuela Pedro Escudero
Martes 25
- Festival “La Escu se muestra”
- 11 hs – “El puente del deseo”
- 15 hs – Seminario “Entrenar lo propio”
- 18 hs – “Relatos Vespertinos”
- 20 hs – “El círculo de tiza”
- Lugar: Escuela Pedro Escudero
Miércoles 26
- Festival “La Escu se muestra”
- 11 hs – “Vení que te cuento”
- 20 hs – “Efímero”
- Lugar: Escuela Pedro Escudero
- 19 hs – Cine: “Adulto”
- Dirección: Mariano Gonzáles
- Lugar: Teatro Gregorio de Laferrere
Feria Artesanal de Morón
- Viernes, sábados, domingos y feriados – Desde las 10 hs
- Lugar: Plaza San Martín (Belgrano y Buen Viaje, Morón Centro)
¿Cómo sacar entradas?
Las entradas para las funciones del Teatro Gregorio de Laferrere se retiran en la sala una hora antes del inicio. También pueden reservarse mediante la aplicación Morón a Mano.