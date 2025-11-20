Agenda cultural de Morón: actividades gratuitas del 20 al 26

Agenda cultural de Morón: propuestas gratuitas de la semana

El Municipio de Morón dio a conocer su agenda cultural para la semana del jueves 20 al miércoles 26 de noviembre, con una programación amplia y gratuita que abarca cine, danza, teatro, música y actividades para toda la familia. Las propuestas se desarrollarán en distintos espacios municipales, desde el Teatro Gregorio de Laferrere hasta la Casa Museo María Elena Walsh, con el objetivo de acercar opciones culturales accesibles a vecinos y vecinas del distrito.

A continuación, el detalle de la programación completa organizada por fecha:

Jueves 20

19 hs – Cine: “La noche sin mí” Dirección: María Laura Berch, Laura Chiabrando | Drama | 68 min | Con Natalia Oreiro, Pablo Cura, Matilde Creimer Chiabrando Lugar: Teatro Municipal Gregorio de Laferrere (Brown y San Martín, Morón Centro)



Viernes 21

18 hs – Cine: “Muña muña” Dirección: Paula Morel Kristof | Drama–Comedia | 71 min | +13 | Con Liliana Juárez, Sergio Prina, Ana Carina Estrada Lugar: Teatro Municipal Gregorio de Laferrere

19 hs – Ciclo Relatos Migrantes: “Los Muertos” Grupo de egresados de la Escuela Pedro Escudero Lugar: Espacio Cultural y Comunitario Paracone (Av. Rawson y Constituyentes, Morón)

20 hs – Cine: “Adulto” Dirección: Mariano Gonzáles | Drama familiar | 79 min | +16 Lugar: Teatro Gregorio de Laferrere

20:30 hs – Ciclo de Milongas: Milonga Mixtonga Clase abierta, shows e intervenciones artísticas Lugar: El Transformador (Caseros y Llavallol, Haedo Centro)



Sábado 22

17 hs – Ciclo de Folklore Graciela Mendoza presenta Naturaleza Cantando Lugar: Casa Museo María Elena Walsh (Villa Sarmiento)

17 hs – Milonga en Paracone Shows de tango, rueda y cierre artístico Lugar: Paracone

19 hs – Apertura del festival “La Escu se muestra”

20 hs – Muestra teatral “Los Impíos” Lugar: Escuela de Formación Actoral Pedro Escudero (Haedo)

21 hs – Danza: “23:59” – Grupo Lalala Danza Dirección: Aimé Ibaldi Lugar: Teatro Gregorio de Laferrere

21:30 hs – Milonga Garufa Lugar: Sócrates 2020, Haedo Norte



Domingo 23

12 hs – Milonga Aliken Clase y show de orquesta Lugar: Buenos Aires 768, Castelar Centro

16 hs – Cine infantil: “Colorful Stage! La película: Miku no puede cantar” Animé | 105 min | ATP Lugar: Teatro Gregorio de Laferrere

16 hs – Taller de narración y dibujo

17:30 hs – Espectáculo infantil “Sin Cordones” Lugar: Casa Museo María Elena Walsh

18 hs – Festival “La Escu se muestra” – Varieté Fractal Lugar: Escuela Pedro Escudero

20 hs – Primavera tanguera Pianistas del Conservatorio Ginastera Lugar: Teatro Gregorio de Laferrere



Lunes 24

Festival “La Escu se muestra” 15 hs – Seminario “Entrenar la práctica creativa” 20 hs – Muestra “Pluma y la tempestad” Lugar: Escuela Pedro Escudero



Martes 25

Festival “La Escu se muestra” 11 hs – “El puente del deseo” 15 hs – Seminario “Entrenar lo propio” 18 hs – “Relatos Vespertinos” 20 hs – “El círculo de tiza”

Lugar: Escuela Pedro Escudero

Miércoles 26

Festival “La Escu se muestra” 11 hs – “Vení que te cuento” 20 hs – “Efímero” Lugar: Escuela Pedro Escudero

19 hs – Cine: “Adulto” Dirección: Mariano Gonzáles Lugar: Teatro Gregorio de Laferrere



Feria Artesanal de Morón

Viernes, sábados, domingos y feriados – Desde las 10 hs

Lugar: Plaza San Martín (Belgrano y Buen Viaje, Morón Centro)

¿Cómo sacar entradas?

Las entradas para las funciones del Teatro Gregorio de Laferrere se retiran en la sala una hora antes del inicio. También pueden reservarse mediante la aplicación Morón a Mano.