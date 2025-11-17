ItuzaingóEducación

Ituzaingó: Más de 300 chicos recibieron lentes gratis

En el marco del programa "Ver para Aprender", iniciativa de la Fundación Banco Provincia, se entregaron lentes gratis para chicos de Ituzaingó. Se hicieron más de 1.330 controles oftalológicos.

Por Aldana Farinelli

El intendente de Ituzaingó Pablo Descalzo, y la presidenta de la Fundación Banco Provincia, Micaela Ferraro, encabezaron la entrega de 315 lentes gratis del programa “Ver para Aprender”.

La iniciativa garantiza control oftalmológico integral para chicos de escuelas públicas e incluye operativos de control visual. Para ellos, los equipos de salud realizan el examen de agudeza visual, para detectar a los niños con disminución visual.

Luego, especialistas de las unidades sanitarias realizan el examen de valoración y la receta de lentes para los chicos y chicas que los necesiten.

En esta oportunidad, fueron realizados más de 1.330 controles oftalmológicos a los alumnos de las Escuelas de Educación Primaria N° 7; 8; 13; 14; 16; 19 y 20, que resultaron más de 300 lentes recetados.

Al finalizar la actividad, Pablo Descalzo, detalló: “Se hicieron operativos en diferentes escuelas de Ituzaingó, acercando esta política pública que garantiza herramientas para que los chicos y chicas puedan aprender de manera adecuada”.

A su vez, Micaela Ferraro destacó: “Desde el programa “Ver para Aprender” facilitamos a los municipios el acompañamiento de nuestros equipos técnicos profesionales, para la entrega gratuita de anteojos con la corrección y el armazón que cada niño y niña elige».

