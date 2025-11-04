Escuela Municipal de Música Popular de Ituzaingó: Inscripciones abiertas

Abrió la preinscripción para la Escuela Municipal de Música Popular de Ituzaingó

Abrieron las inscripción al ciclo lectivo 2026 de la Escuela Municipal de Música Popular de Ituzaingó (EMMPI). Hasta el viernes 26 de diciembre, los vecinos podrán anotarse de forma online.

El programa de formación es completamente gratuito, y está destinado a vecinos de Ituzaingó, mayores de 16 años. Todas las carreras tienen una duración de tres años, y los aspirantes pueden elegir solo una para cursar. La EMMPI ofrece formación artística en canto, bajo, guitarra criolla y eléctrica, piano, violín, saxo, batería, percusión y charango.

¿Cómo realizar la preinscripción?

El primer paso es online, completando el formulario que se encuentra haciendo Click Aquí. Una vez enviado, se otorgará un día y horario para presentar el DNI y la ficha médica en el Centro Cultural Ituzaingó (Mansilla 893). La ficha médica se puede descargar haciendo Click Aquí

La Escuela Municipal de Música Popular de Ituzaingó es un espacio que promueve el acceso igualitario a la formación integral en música, abordando no solo el instrumento, sino el lenguaje musical, la rítmica, la armonía y más. Además, permite realizar el curso de ingreso al Conservatorio Leopoldo Marechal (FOBA).