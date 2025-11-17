Grupo KTM presente en la FIM World Supercross Championship 2025

Las marcas representadas en el país por el Grupo Simpa S.A., participaron en el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires del FIM World Supercross Championship.

La presencia del Grupo KTM vuelve a poner en primer plano a tres marcas que poseen una fuerte trayectoria en el país y un vínculo consolidado con la comunidad del motociclismo.

“Nuestra participación en el World Supercross refuerza el posicionamiento del Grupo KTM como referente en el motociclismo deportivo y de alto rendimiento. Estar presentes en un escenario de estas características demuestra la fortaleza del grupo y nuestro compromiso por seguir impulsando la cultura del motociclismo en Argentina. A nivel internacional, estamos cerrando una temporada con grandes resultados en motocross y supercross, que consolidan el liderazgo y la competitividad de nuestras motos”, enfatizó Leandro Panaggio, Brand Manager del Grupo KTM en Grupo Simpa S.A..

En el evento, KTM impulsó una categoría especial de “minis: Building Champions” (motos de 50 cc) con la marca austríaca como referente principal en ese segmento.

En la “Fan Zone”, el público pudo visitar tres espacios exclusivos -uno para KTM, otro para Husqvarna y otro para GASGAS-, donde hubo acciones comerciales; además, de exhibición de los principales modelos, entre otras actividades como firma de autógrafos con pilotos del Grupo KTM.

Para el Grupo KTM, participar activamente de este evento reafirma su liderazgo en los segmentos off-road, off-track y de competición.

El Campeonato Mundial FIM de Supercross 2025 hizo historia al llegar por primera vez a Latinoamérica, y Argentina fue elegida como la sede de la segunda fecha de la temporada 2025.