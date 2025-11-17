El Guapo enfrentará al Globo este lunes en un mano a mano por la clasificación a los Playoffs y también de la Copa Sudamericana.

Ahora en vivo Barracas Central vs. Huracán. Se enfrentarán hoy lunes 17 de noviembre de 2025, desde las 17:00, en el Estadio Claudio Tapia por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura.

El Guapo está en zona de clasificación a Playoffs y Copa Sudamericana, pero el Globo lo sigue de cerca en ambas tablas.

El once inicial de Barracas Central vs. Huracán, por el Torneo Clausura

Marcelo Miño; Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Nicolás Capraro; Nahuel Barrios, Dardo Miloc, Rodrigo Insua, Rafael Barrios; Javier Ruiz, Iván Tapia; Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

La posible formación de Huracán vs. Barracas Central, por el Torneo Clausura

Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pareyra, Nehuen Paz, Leandro Lescano; Leonel Pérez, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller; Matko Miljevic; Leonardo Sequeira y Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.

Cómo llegan Barracas Central y Huracán al duelo por el Torneo Clausura

El Guapo llega al cierre del Clausura en el sexto puesto de la Zona A con 22 puntos, pero atraviesa una racha negativa ya que ganó un partido de los últimos ocho. Sin embargo, la buena cosecha durante la primera mitad del torneo le permite seguir en dicha posición.

Está noveno en la tabla anual en zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana con 48 unidades. Un triunfo como local ante Huracán le asegurará a los dirigidos por Rubén Darío Insua meterse en octavos de final y también en la copa internacional.

Por su parte, el Globo viene de sufrir una dura derrota contra Newell’s como local y complicó mucho su clasificación a los Playoffs. Con 19 puntos, Huracán está en el 12° lugar de la Zona A y para jugar los playoffs no deben empatar Estudiantes-Argentinos ni ganar Banfield, Belgrano y Defensa y Justicia. Además, en la tabla anual cuenta con 46 unidades y un triunfo contra el Guapo lo metería en zona de Sudamericana, pero está supeditado a que se libere un cupo.

Si gana Barracas Central

El Guapo se asegurará jugar la Copa Sudamericana 2026.

Tigre quedará 10°, a la espera de que se libere un cupo por el campeón del Clausura (debería ser uno de los 9 primeros) o porque Lanús gane la edición actual.

Independiente será 11°, a la espera de que Lanús sea campeón de la Sudamericana actual, y que uno de los 10 primeros de la tabla anual gane el Clausura.

Si empatan

Tigre se asegurará jugar la Copa Sudamericana 2026.

Barracas Central quedará 10°, a la espera de que Lanús gane la final del sábado ante Atlético Mineiro para clasificarse, o que el campeón del Clausura libere un cupo.

Independiente será 11°, a la espera de que Lanús sea campeón de la Sudamericana actual, y que uno de los 10 primeros de la tabla anual gane el Clausura.

Si gana Huracán

Tigre se asegurará jugar la Copa Sudamericana 2026.

A menos que se imponga por cinco o más goles, el Globo quedará 10° a la espera de que Lanús gane la final del sábado ante Atlético Mineiro para clasificarse, o que el campeón del Clausura libere un cupo.

Barracas Central será 11°, a la espera de que Lanús sea campeón de la Sudamericana actual, y que uno de los 10 primeros de la tabla anual gane el Clausura.

Barracas Central vs. Huracán, por el Torneo Clausura: dónde ver en vivo y datos del partido