Los libertarios copan Merlo el jueves 27 de noviembre a partir de las 17.00 con una concentración en el Club Belgrano de ese Municipio.

El Club Belgrano de Merlo queda en Colón 643, Lado Sur.

Durante el encuentro se discutirá la realidad de aquellos libertarios que no estamos que no estamos de acuerdo con ciertos personajes que rodean a nuestro líder Javier Milei.

El encuentro será conducido por los diputados nacionales: Oscar Zago (Provincia de Buenos Aires), Carlos D’ Alessandro (San Luis) y Gerardo González (Formosa).

Durante el encuentro se presentaron a los diferentes dirigentes de la Zona Oeste del Conurbano Bonaerense para dialogar sobre el futuro del espacio después del cierre con el Gobernador de Salta y otro referentes nacionales.

El espacio invita a todo aquel que quiera participar y deja un contacto para sumarse: 11 – 6878 – 3457 que corresponde Osvaldo Villares.

Los libertarios copan Merlo: Oscar Zago

Oscar Roberto Zago (Ciudad de Buenos Aires, 13 de noviembre de 1963) ​es un político argentino que se desempeña como diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidió el bloque de La Libertad Avanza hasta el 10 de abril de 2024, ganó su banca de diputado en las elecciones legislativas de 2023. Es miembro del Movimiento de Integración y Desarrollo y se desempeñó como Legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO entre 2005 y 2013 y entre 2021 y 2023 por La Libertad Avanza.

Los libertarios copan Merlo: Carlos D’ Alessandro

El diputado Carlos D´Alessandro impulsó el quiebre del bloque con acusaciones a Karina Milei y los Menem. “Los hechos de corrupción denunciados hasta ahora como farmacia, el caso Spagnuolo y Banco Nación, todos tienen el mismo apellido y es Menem”. La frase explosiva fue del diputado nacional Carlos D’Alessandro tras anunciar su salida de La Libertad Avanza (LLA) minutos después de que la Cámara Baja rechazara el veto presidencial a la ley de discapacidad.

Los libertarios copan Merlo: Gerardo González

La Justicia provincial le otorgó la personería provisoria al sector de Gerardo González, un legislador nacional que tuvo vinculación con el gobierno de Gildo Insfrán y recibió una denuncia por acoso sexual.