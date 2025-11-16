Madryn necesita remontar el 0-1 con el que el Gallito se impuso en el Nuevo Francisco Urbano. El ganador del duelo jugará la final con Estudiantes de Río Cuarto por un lugar en la Liga Profesional.

Las estadísticas del partido hasta ahora entre Dep. Madryn y Deportivo Morón por la Primera Nacional

Posesión: Dep. Madryn 100% vs Dep. Morón 0%.

100% vs 0%. Tiros al arco: Dep. Madryn 1 vs Dep. Morón 0.

1 vs 0. Tarjetas amarillas: Dep. Madryn 1 vs Dep. Morón 0.

1 vs 0. Tarjetas rojas: Dep. Madryn 0 vs Dep. Morón 0.

0 vs 0. 14′ PT – Amarilla para Facundo Giacopuzzi

Facundo Giacopuzzi fue amonestado y recibió la tarjeta amarilla por parte del árbitro Pablo Echavarría. Esta es la 1° tarjeta amarilla para Dep. Madryn en el partido contra Dep. Morón .

¡Gol de Santiago Postel!: Dep. Madryn le gana 1-0 a Dep. Morón por la Primera Nacional

Dep. Madryn le gana 1-0 a Dep. Morón por la Primera Nacional Santiago Postel hizo el 1° gol del partido a los 13 minutos del primer tiempo. Ahora Dep. Madryn le gana a Dep. Morón por 1-0. Seguí todo el partido en el minuto a minuto de TN.

Formación confirmada de Dep. Morón para enfrentar a Dep. Madryn

Los titulares de Dep. Morón ya fueron confirmados por el entrenador Walter Otta para enfrentar a Dep. Madryn.

Jugadores del Deportivo Morón

Titulares

1 Julio Salvá

4 Juan Manuel Cabrera

2 Franco Lorenzón

6 Franco Vázquez

3 Joaquín Livera

8 Emiliano Franco

5 Matías Ballini

10 Yair González

11 Santiago Kubiszyn

7 Juan Manuel Olivares

9 Ivo Costantino

Suplentes

12 Leandro Finochietto

13 Matías Cortave

14 Emilio Lazza

15 Pablo Ferreira

16 Elías Contreras

17 Gastón González

18 Jonathan Berón

19 Fabricio Sanguinetti

20 Ramiro Fergonzi

DT: Walter Otta

Los titulares de Dep. Madryn ya fueron confirmados por el entrenador Leandro Gracián para enfrentar a Dep. Morón. El partido empezará a 17:15 de la Argentina y podés seguirlo EN VIVO en este artículo de TN.

Jugadores del Deportivo Madryn

Titulares

1 Yair Bonnin

4 Agustín Sosa

2 Facundo Giacopuzzi

6 Santiago Postel

3 Diego Martínez

8 Bruno Pérez

5 Federico Recalde

10 Nazareno Solís

11 Germán Rivero

7 Diego Crego

9 Luis Silba

Suplentes

12 Fabricio Hass

13 Mauricio Mansilla

14 Thiago Yossen

15 Lucas Pruzzo

16 Abel Bustos

17 Thiago Nicolás

20 Elías Ayala

18 Ezequiel Montagna

19 Bruno Juncos

DT: Leandro Gracián

Cómo llega Deportivo Morón al partido contra Deportivo Madryn por la Primera Nacional

Dep. Morón enfrentará a Dep. Madryn después de haber ganado contra Dep. Madryn. A continuación, los últimos resultados de Dep. Morón antes de este partido: