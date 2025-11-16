Madryn necesita remontar el 0-1 con el que el Gallito se impuso en el Nuevo Francisco Urbano. El ganador del duelo jugará la final con Estudiantes de Río Cuarto por un lugar en la Liga Profesional.
Las estadísticas del partido hasta ahora entre Dep. Madryn y Deportivo Morón por la Primera Nacional
- Posesión: Dep. Madryn 100% vs Dep. Morón 0%.
- Tiros al arco: Dep. Madryn 1 vs Dep. Morón 0.
- Tarjetas amarillas: Dep. Madryn 1 vs Dep. Morón 0.
- Tarjetas rojas: Dep. Madryn 0 vs Dep. Morón 0.
- 14′ PT – Amarilla para Facundo Giacopuzzi
- Facundo Giacopuzzi fue amonestado y recibió la tarjeta amarilla por parte del árbitro Pablo Echavarría. Esta es la 1° tarjeta amarilla para Dep. Madryn en el partido contra Dep. Morón.
- ¡Gol de Santiago Postel!: Dep. Madryn le gana 1-0 a Dep. Morón por la Primera Nacional
- Santiago Postel hizo el 1° gol del partido a los 13 minutos del primer tiempo. Ahora Dep. Madryn le gana a Dep. Morón por 1-0. Seguí todo el partido en el minuto a minuto de TN.
- Formación confirmada de Dep. Morón para enfrentar a Dep. Madryn
- Los titulares de Dep. Morón ya fueron confirmados por el entrenador Walter Otta para enfrentar a Dep. Madryn.
Jugadores del Deportivo Morón
Titulares
- 1 Julio Salvá
- 4 Juan Manuel Cabrera
- 2 Franco Lorenzón
- 6 Franco Vázquez
- 3 Joaquín Livera
- 8 Emiliano Franco
- 5 Matías Ballini
- 10 Yair González
- 11 Santiago Kubiszyn
- 7 Juan Manuel Olivares
- 9 Ivo Costantino
Suplentes
- 12 Leandro Finochietto
- 13 Matías Cortave
- 14 Emilio Lazza
- 15 Pablo Ferreira
- 16 Elías Contreras
- 17 Gastón González
- 18 Jonathan Berón
- 19 Fabricio Sanguinetti
- 20 Ramiro Fergonzi
- DT: Walter Otta
Los titulares de Dep. Madryn ya fueron confirmados por el entrenador Leandro Gracián para enfrentar a Dep. Morón. El partido empezará a 17:15 de la Argentina y podés seguirlo EN VIVO en este artículo de TN.
Jugadores del Deportivo Madryn
Titulares
- 1 Yair Bonnin
- 4 Agustín Sosa
- 2 Facundo Giacopuzzi
- 6 Santiago Postel
- 3 Diego Martínez
- 8 Bruno Pérez
- 5 Federico Recalde
- 10 Nazareno Solís
- 11 Germán Rivero
- 7 Diego Crego
- 9 Luis Silba
Suplentes
- 12 Fabricio Hass
- 13 Mauricio Mansilla
- 14 Thiago Yossen
- 15 Lucas Pruzzo
- 16 Abel Bustos
- 17 Thiago Nicolás
- 20 Elías Ayala
- 18 Ezequiel Montagna
- 19 Bruno Juncos
- DT: Leandro Gracián
Cómo llega Deportivo Morón al partido contra Deportivo Madryn por la Primera Nacional
Dep. Morón enfrentará a Dep. Madryn después de haber ganado contra Dep. Madryn. A continuación, los últimos resultados de Dep. Morón antes de este partido:
- Dep. Morón ganó vs Dep. Madryn por 1 – 0 el sábado 8 de noviembre de 2025
- Dep. Morón empató vs Atlanta por 0 – 0 el sábado 1 de noviembre de 2025
- Dep. Morón ganó vs Atlanta por 1 – 0 el domingo 19 de octubre de 2025
- Dep. Morón empató vs S. Martín T por 0 – 0 el domingo 12 de octubre de 2025
- Dep. Morón empató vs Chaco F. E. por 1 – 1 el domingo 5 de octubre de 2025