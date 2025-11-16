Terminó Madryn vs. Deportivo Morón. En el estadio Abel Sastre, le ganó 1-0 a Deportivo Morón con gol de Santiago Postel de cabeza.

Así Madryn jugará ante Estudiantes de Río Cuarto por un lugar en la Primera División del fútbol argentino.

El duelo contó con varias polémicas y una expulsión por un fuertísimo codazo de Joaquín Livera, que dejó con diez al Gallito casi todo el complemento. Además, una vez finalizado el partido, los jugadores de Morón y de Madryn protagonizaron una batalla campal con los efectivos policiales de por medio.

🟨 47′ 2T: Tarjeta amarilla para Federico Recalde

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Federico Recalde. Dep. Madryn tiene 3 jugadores amonestados.

🔁 45′ 2T: Cambio en Dep. Madryn

Sale Luis Silba, entra Mauricio Mansilla.

🔁 45′ 2T: Cambio en Dep. Madryn

Sale Agustín Sosa, entra Thiago Yossen.

🔁 38′ 2T: Cambio en Dep. Madryn

Sale Germán Rivero, entra Elías Ayala.

🔁 38′ 2T: Cambio en Dep. Madryn

Sale Nazareno Solís, entra Abel Bustos.

🟨 35′ 2T: Tarjeta amarilla para Jonathan Berón

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Jonathan Berón. Dep. Morón tiene 3 jugadores amonestados.

🔁 24′ 2T: Cambio en Dep. Morón

Sale Yair González, entra Jonathan Berón.

🔁 15′ 2T: Cambio en Dep. Morón

Sale Ivo Costantino, entra Ramiro Fergonzi.

🔁 15′ 2T: Cambio en Dep. Morón

Sale Santiago Kubiszyn, entra Gastón González.

🫵15′ 2T: Tremenda falta de Ezequiel Montagna y todo Morón pidió la roja

El delantero impactó con un planchazo que reclamó todo el Gallito.

🟨 13′ 2T: Tarjeta amarilla para Ivo Costantino

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Ivo Costantino. Dep. Morón tiene 2 jugadores amonestados.

🟥 7′ 2T: Tarjeta roja para Joaquín Livera

Le sacaron tarjeta roja a Joaquín Livera. Dep. Morón se queda con 10 jugadores en la cancha.

🔁 2′ 2T: Cambio en Dep. Madryn

Sale Federico Recalde, entra Ezequiel Montagna.

🔁 0′ 2T: Cambio en Dep. Morón

Sale Matías Ballini, entra Fabricio Sanguinetti.

⏱️ Comenzó el segundo tiempo entre Dep. Madryn y Dep. Morón

⏱️ Terminó el primer tiempo entre Dep. Madryn y Dep. Morón

🫵La falta que derivó en el gol de Deportivo Madryn

El gol de Santiago Postel se produjo tras un lanzamiento de tiro libre, generado a través de una polémica infracción cobrada por Pablo Echavarría.

🟨 18′ 1T: Tarjeta amarilla para Matías Ballini

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Matías Ballini. Dep. Morón tiene un jugador amonestado.

🟨 14′ 1T: Tarjeta amarilla para Facundo Giacopuzzi

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Facundo Giacopuzzi. Dep. Madryn tiene un jugador amonestado.

⚽ 13′ 1T: Gol de Dep. Madryn

Santiago Postel pone a Dep. Madryn 1 a 0 frente a Dep. Morón.

⏱️ Comenzó el partido entre Dep. Madryn y Dep. Morón

Ya juegan en el estadio Coliseo del Golfo por la semifinal 1 de Primera Nacional de Argentina.

Formación de Dep. Madryn confirmada

Titulares

(1) Yair Bonnin

(4) Agustín Sosa

(2) Facundo Giacopuzzi

(6) Santiago Postel

(3) Diego Martínez

(5) Federico Recalde

(8) Bruno Pérez

(10) Nazareno Solís

(7) Diego Crego

(9) Luis Silba

(11) Germán Rivero

Suplentes

(12) Fabricio Hass

(13) Mauricio Mansilla

(14) Thiago Yossen

(15) Lucas Pruzzo

(16) Abel Bustos

(17) Thiago Nicolás

(18) Ezequiel Montagna

(19) Bruno Juncos

(20) Elías Ayala

Entrenador: Leandro Gracián

Formación de Dep. Morón confirmada

Titulares

(1) Julio Salvá

(4) Juan Manuel Cabrera

(2) Franco Lorenzón

(6) Franco Vázquez

(3) Joaquín Livera

(8) Emiliano Franco

(5) Matías Ballini

(10) Yair González

(11) Santiago Kubiszyn

(7) Juan Manuel Olivares

(9) Ivo Costantino

Suplentes

(12) Leandro Finochietto

(13) Matías Cortave

(14) Emilio Lazza

(15) Pablo Ferreira

(16) Elías Contreras

(17) Gastón González

(18) Jonathan Berón

(19) Fabricio Sanguinetti

(20) Ramiro Fergonzi

Entrenador: Walter Otta