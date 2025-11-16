Ahora en Vivo Deportivo Morón vs. Madryn

Por el Reducido de la Primera Nacional: seguilo EN VIVO acá.
Madryn necesita remontar el 0-1 con el que el Gallito se impuso en el Nuevo Francisco Urbano. El ganador del duelo jugará la final con Estudiantes de Río Cuarto por un lugar en la Liga Profesional.
Van 15 minutos del primer tiempo: las estadísticas del partido hasta ahora entre Dep. Madryn y Deportivo Morón por la Primera Nacional
- Posesión: Dep. Madryn 100% vs Dep. Morón 0%.
- Tiros al arco: Dep. Madryn 1 vs Dep. Morón 0.
- Tarjetas amarillas: Dep. Madryn 1 vs Dep. Morón 0.
- Tarjetas rojas: Dep. Madryn 0 vs Dep. Morón 0.
- 14′ PT – Amarilla para Facundo Giacopuzzi
- Facundo Giacopuzzi fue amonestado y recibió la tarjeta amarilla por parte del árbitro Pablo Echavarría. Esta es la 1° tarjeta amarilla para Dep. Madryn en el partido contra Dep. Morón.
- ¡Gol de Santiago Postel!: Dep. Madryn le gana 1-0 a Dep. Morón por la Primera Nacional
- Santiago Postel hizo el 1° gol del partido a los 13 minutos del primer tiempo. Ahora Dep. Madryn le gana a Dep. Morón por 1-0. Seguí todo el partido en el minuto a minuto de TN.
- Formación confirmada de Dep. Morón para enfrentar a Dep. Madryn
- Los titulares de Dep. Morón ya fueron confirmados por el entrenador Walter Otta para enfrentar a Dep. Madryn. El partido empezará a 17:15 de la Argentina y podés seguirlo EN VIVO en este artículo de TN.
- Titulares:
- 1 Julio Salvá
- 4 Juan Manuel Cabrera
- 2 Franco Lorenzón
- 6 Franco Vázquez
- 3 Joaquín Livera
- 8 Emiliano Franco
- 5 Matías Ballini
- 10 Yair González
- 11 Santiago Kubiszyn
- 7 Juan Manuel Olivares
- 9 Ivo Costantino
- Suplentes:
- 12 Leandro Finochietto
- 13 Matías Cortave
- 14 Emilio Lazza
- 15 Pablo Ferreira
- 16 Elías Contreras
- 17 Gastón González
- 18 Jonathan Berón
- 19 Fabricio Sanguinetti
- 20 Ramiro Fergonzi
- DT: Walter Otta