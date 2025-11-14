Vida saludable y colesterol alto ¿Por qué sucede?

En general, el colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”, se asocia con una dieta poco saludable y a la falta de ejercicio.

Un estudio liderado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, identificó variantes genéticas que elevan el colesterol LDL y el riesgo cardiovascular, más allá de la alimentación.

Se estima que en 2023 hubo 19,2 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares. En Estados Unidos, las enfermedades cardíacas causan cerca de 700.000 muertes al año.

El estudio mencionado, permitió clasificar cerca de 17.000 variantes del gen que codifica el receptor de LDL. Estas variantes pueden modificar la eficiencia con la que el organismo elimina el colesterol LDL de la sangre, incrementando el riesgo de infarto incluso en personas cuyos niveles de LDL se consideran normales.

La identificación de variantes genéticas de riesgo permite a los médicos personalizar las estrategias de prevención, más allá de las recomendaciones sobre dieta y ejercicio.

Por ejemplo, en el caso de la LpA, una de las variantes, no existen tratamientos específicos aprobados, pero la investigación avanza en el desarrollo de fármacos, pero no todas las variantes de LpA tienen el mismo potencial aterogénico, y los laboratorios de rutina todavía no distinguen entre los diferentes subtipos.

De esta forma, las recomendaciones para quienes presentan una predisposición genética al colesterol elevado se siguen centrando en mantener hábitos saludables como no fumar, realizar ejercicio, mantener una alimentación equilibrada, controlar el peso y la presión arterial, reducir el estrés y consultar al cardiólogo.