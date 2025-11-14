DeportesMorónNoticias destacadas

Se viene la primera jornada deportiva nocturna: “Morón Corre de Noche”

La jornada deportiva nocturna se desarrollará en una de las arterias principales de Castelar. Los interesados en participar deberán inscribirse previamente.

Por Aldana Farinelli

La propuesta nocturna gratuita combina deporte, bienestar y encuentro y se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre a las 20:00 en Santa Rosa y Sarmiento.

Morón Corre de Noche”, también contará con la Master de Zumba “Bajo las Estrellas”, todo en un recorrido urbano especialmente diagramado para la ocasión.

La propuesta tiene por objetivo seguir promoviendo el deporte, la vida saludable y los espacios de encuentro en el distrito.

Quienes deseen participar podrán inscribirse haciendo Click Aquí.

En caso de lluvia, tanto la carrera como la actividad de Zumba se reprogramarán para el domingo 16 de noviembre, en el mismo horario y lugar.

