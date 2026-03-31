Referentes de La Libertad Avanza apuntaron con dureza contra la interna de Unión por la Patria, amplificando a través de portales informativos y redes sociales lo que describen como un “bolonqui” dentro del espacio peronista. El episodio reaviva la disputa narrativa entre oficialismo y oposición, en un escenario atravesado por reposicionamientos, tensiones territoriales y una creciente fragmentación.

Cruces políticos y construcción del relato

Desde sectores vinculados a La Libertad Avanza, el foco estuvo puesto en exponer contradicciones internas, diferencias estratégicas y disputas de liderazgo dentro de Unión por la Patria. La estrategia no es nueva, pero se intensificó con la circulación de artículos, recortes mediáticos y opiniones que buscan instalar una imagen de desorden en el principal espacio opositor.

En ese marco, voceros libertarios replicaron contenidos de distintos portales digitales donde se destacan desacuerdos entre dirigentes, debates sobre candidaturas y tensiones en la conducción política. El objetivo parece claro: capitalizar cada señal de conflicto interno para fortalecer su propio posicionamiento frente al electorado. Pero con un objetivo claro por parte de La Liberta Avanza, no proponer ningún tipo de solución al debate interno de Unión por La Patria ya no es su espacio político y marcar sólo los errores de gestión, no políticos.

La interna peronista bajo la lupa

Del lado de Unión por la Patria, las diferencias existen, pero no son homogéneas ni necesariamente nuevas. Las discusiones giran en torno a la estrategia electoral, el liderazgo futuro y el rumbo del espacio tras la pérdida del poder nacional. En ese contexto, aparecen distintos actores con peso territorial y político que buscan reconfigurar el esquema de conducción. Sin embargo, desde el propio espacio relativizan la idea de crisis y hablan de “debate interno natural” en una fuerza amplia y diversa. Pero los referentes de La Libertad Avanza suman información de esta manera para poder atacar en las partes más sensibles de la gestión municipal y la interna política.

El rol de los portales informativos

Uno de los elementos centrales de este episodio es el uso de portales digitales como amplificadores del conflicto. En un ecosistema mediático fragmentado, donde conviven medios tradicionales con nuevas plataformas, la circulación de información —y también de operaciones— se vuelve más veloz y menos controlable. Así, lo que antes quedaba circunscripto a discusiones internas hoy se convierte rápidamente en contenido político de consumo masivo, utilizado por otros espacios para reforzar sus propios relatos.

Referentes de la Libertad Avanza

El enfrentamiento discursivo entre los dirigentes de La Libertad Avanza y Unión por la Patria no muestra señales de desaceleración. Por el contrario, se inscribe en una dinámica de polarización donde cada gesto, declaración o conflicto interno es utilizado como insumo político. En un año atravesado por definiciones estratégicas y armado de poder, la capacidad de cada espacio para ordenar su interna —y controlar su narrativa pública— será clave para su proyección futura.

En el plano local, el impacto de estas tensiones no es menor. Distritos como Morón, históricamente atravesados por disputas internas dentro del peronismo, vuelven a convertirse en un termómetro político clave. La exposición pública de diferencias entre sectores de Unión por la Patria no solo debilita la construcción de una estrategia común, sino que además abre una ventana de oportunidad para que espacios como La Libertad Avanza avancen en la consolidación territorial. En ese contexto, el rol de dirigentes con anclaje local empieza a ganar volumen en una disputa que trasciende lo estrictamente electoral.

A su vez, el uso intensivo de portales informativos y redes sociales como herramientas de instalación política marca un cambio en la dinámica de la comunicación. Ya no se trata solo de construir poder puertas adentro, sino de disputar sentido en tiempo real frente a una audiencia hiperconectada. La circulación de versiones, internas y posicionamientos genera un escenario donde cada actor busca imponer su relato, incluso antes de que los hechos se ordenen. Así, la política se mueve entre la gestión, la interna y la narrativa pública, en un equilibrio cada vez más inestable y expuesto.

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