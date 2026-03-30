Lionel Messi demanda una compensación millonaria de alto impacto internacional decidió avanzar con una demanda federal en Nueva York contra comerciantes que, según denuncia, utilizaron su nombre, imagen y marca para vender productos falsificados a través de plataformas masivas como Temu y Walmart.

La presentación fue impulsada por LMGM, la firma que gestiona los derechos comerciales del capitán argentino, y apunta a frenar de inmediato la comercialización ilegal y a obtener una indemnización millonaria por daños económicos y perjuicio a la marca.

Una maniobra que creció en silencio y explotó en el mercado digital

Lionel Messi demanda productos falsificados Temu Walmart

De acuerdo la información que trascendió, Lionel Messi demanda el retiro inmediato de los productos, durante los últimos meses se detectó un crecimiento sostenido de publicaciones que ofrecían productos supuestamente vinculados a Messi, pero que en realidad no contaban con ningún tipo de autorización oficial.

El relevamiento incluyó: A) indumentaria deportiva con el nombre “Messi”; B) zapatillas con logos apócrifos; C) accesorios como mochilas, gorras y fundas; D) artículos promocionados como “oficiales” sin respaldo.

El punto más delicado, según el entorno del futbolista, es el engaño al consumidor, ya que muchos compradores adquirían estos productos creyendo que pertenecían al circuito oficial del jugador. Por eso Lionel Messi demanda el fin de la falsificación global.

Lionel Messi demanda el fin de la falsificación global

La estrategia judicial no se limita a denunciar. El equipo legal de LMGM pidió medidas concretas y urgentes ante la Justicia de Estados Unidos.

Entre ellas: A) la eliminación inmediata de publicaciones ilegales; B) el bloqueo de cuentas vinculadas a la venta; C) la identificación de los responsables; D) el retiro de los productos del mercado.

En paralelo, se reclama una compensación económica millonaria, contemplando lucro cesante, uso indebido de marca registrada y daño reputacional.

El valor de una marca global en juego

El caso expone el peso económico de la marca Messi, construida a lo largo de años de carrera y consolidada como una de las más fuertes del mundo deportivo.

Su nombre no solo está asociado al fútbol, sino también a múltiples negocios: A) líneas de indumentaria oficial; B) acuerdos publicitarios internacionales; C) licencias comerciales en distintos mercados.

Por eso, Lionel Messi demanda también el bloqueo inmediato de publicaciones vinculadas a productos falsificados. Cada producto falsificado, advierten desde su entorno, no solo implica una pérdida económica, sino también un golpe directo a la credibilidad de la marca.

El crecimiento de este tipo de maniobras está directamente vinculado a la expansión del comercio electrónico y la dificultad de controlar vendedores en plataformas globales.

Marketplaces en el centro de la polémica

El foco también se posa sobre el funcionamiento de plataformas como Temu y Walmart, que operan con sistemas abiertos a vendedores externos.

Si bien esto permite una oferta masiva, también genera zonas grises en el control de productos, especialmente cuando se trata de falsificaciones.

La causa podría abrir un nuevo capítulo en la discusión sobre la responsabilidad de los marketplaces frente a este tipo de maniobras.

Un antecedente que puede marcar tendencia

La resolución del caso será seguida de cerca por la industria. No solo por el peso de Messi, sino porque podría sentar un precedente clave para otras figuras públicas afectadas por la venta ilegal de productos.

Si la Justicia avanza con sanciones ejemplares, el impacto podría traducirse en: A) controles más estrictos en plataformas digitales; B) mayor presión legal sobre vendedores irregulares; C) nuevas demandas de celebridades y marcas.

Por lo pronto, el mensaje es claro: el negocio de la falsificación, incluso en el entorno digital, enfrenta cada vez más resistencia.

En este contexto, Lionel Messi demanda medidas urgentes para frenar la comercialización ilegal y reforzar los controles sobre vendedores en plataformas digitales. El avance de este tipo de prácticas se vincula directamente con el crecimiento del comercio electrónico a nivel global y la dificultad para regular mercados abiertos.