Vuelve la Noche de las Vinotecas a Morón

Este viernes 14 de noviembre vuelve la Noche de las Vinotecas a Morón con descuentos, espectáculos, degustaciones y catas a precios accesibles. La iniciativa es impulsada por la Cámara del Vino.

Por Aldana Farinelli

Con el objetivo de promover el comercio local y acercar propuestas gastronómicas y culturales a la comunidad, vuelve la Noche de las Vinotecas a Morón.

La cita será este viernes 14 de noviembre, de 20 a 23:30 hs, en distintos comercios de Morón, Castelar, Haedo y El Palomar. Durante la jornada, las vinotecas participantes ofrecerán promociones especiales, descuentos de entre el 10% y el 40% en productos seleccionados y degustaciones gratuitas.

Locales participantes:

  • Roma Wine (Juan B. Justo 214, Haedo).
  • Huellas del Vino (Emilio Castro 933, Haedo).
  • La Ginoteca (Gobernador Valentín Vergara 402, Haedo).
  • Mundo Líquido (Mendoza 190, Morón).
  • Mado (Montes de Oca 2365, Castelar).
  • Reina Roja (Ntra. Sra. del Rosario de Pompeya 2420, Castelar).
  • Brunello (Cnel. Juan Casacuberta 3950, Castelar).
  • Cava de Sabor (Bulnes 1398, El Palomar).
  • Rutas del Vino (Carlos Gardel 2402, El Palomar).

