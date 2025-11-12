Vuelve la Noche de las Vinotecas

Con el objetivo de promover el comercio local y acercar propuestas gastronómicas y culturales a la comunidad, vuelve la Noche de las Vinotecas a Morón.

La cita será este viernes 14 de noviembre, de 20 a 23:30 hs, en distintos comercios de Morón, Castelar, Haedo y El Palomar. Durante la jornada, las vinotecas participantes ofrecerán promociones especiales, descuentos de entre el 10% y el 40% en productos seleccionados y degustaciones gratuitas.

Locales participantes: