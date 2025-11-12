Vuelve la Noche de las Vinotecas
Con el objetivo de promover el comercio local y acercar propuestas gastronómicas y culturales a la comunidad, vuelve la Noche de las Vinotecas a Morón.
La cita será este viernes 14 de noviembre, de 20 a 23:30 hs, en distintos comercios de Morón, Castelar, Haedo y El Palomar. Durante la jornada, las vinotecas participantes ofrecerán promociones especiales, descuentos de entre el 10% y el 40% en productos seleccionados y degustaciones gratuitas.
Locales participantes:
- Roma Wine (Juan B. Justo 214, Haedo).
- Huellas del Vino (Emilio Castro 933, Haedo).
- La Ginoteca (Gobernador Valentín Vergara 402, Haedo).
- Mundo Líquido (Mendoza 190, Morón).
- Mado (Montes de Oca 2365, Castelar).
- Reina Roja (Ntra. Sra. del Rosario de Pompeya 2420, Castelar).
- Brunello (Cnel. Juan Casacuberta 3950, Castelar).
- Cava de Sabor (Bulnes 1398, El Palomar).
- Rutas del Vino (Carlos Gardel 2402, El Palomar).