Locales vacíos en CABA: Subieron un 58%

Locales vacíos en CABA: qué factores explican la tendencia

La cantidad de locales vacíos en CABA en 2025 volvió a mostrar señales de preocupación. Según el relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), durante el bimestre septiembre-octubre se registraron 249 locales sin actividad, entre espacios en venta, alquiler o directamente cerrados.

Si bien el dato representa una baja del 8,8% frente a los 273 locales detectados en la medición previa, también evidencia un fuerte incremento interanual del 58,6% respecto del mismo periodo de 2024.

El informe, que la CAC realiza desde 2014 en los principales corredores comerciales porteños, muestra que la vacancia continúa por encima de los niveles del año anterior, aun con ligeras mejoras bimestrales.

En el caso de los locales ofrecidos en alquiler, hubo una reducción del 8,2% respecto de julio-agosto de 2025. Sin embargo, al comparar con septiembre-octubre de 2024, se observa una suba del 21,6%.

Por otro lado, los locales en venta mostraron una baja significativa del 38,7% frente al bimestre previo, aunque la variación interanual volvió a ser positiva, con un alza del 90%.

Dónde aumentaron y dónde bajaron los locales vacíos en CABA

El relevamiento registró descensos bimestrales en varias arterias comerciales tradicionales, entre ellas:

Av. Santa Fe (700-5300)

Av. Avellaneda (2800-3800)

Av. Pueyrredón (0-1200)

Av. Córdoba (4000-5300)

Av. Cabildo (4800-5500)

Peatonal Florida

No obstante, se detectaron avances en la vacancia en tramos de la Av. Rivadavia (2000-2800; 4900-5400; 6300-7400; 11000-11600) y en Av. Corrientes (200-6800).

Consumo en retroceso

La CAC subraya que estos movimientos ocurren en un escenario donde el consumo aún no se recupera con firmeza. El indicador de consumo de la entidad avanzó 1,4% interanual en septiembre, pero cayó 0,3% respecto del mes anterior, evidenciando que la actividad permanece estancada.

Factores como los cambios en los hábitos de compra, con mayor peso del comercio digital, la suba de alquileres, los costos fijos elevados y las condiciones contractuales menos favorables continúan presionando sobre la operatividad de los comercios. A esto se suma la competencia de cadenas y supermercados online, que afecta la sostenibilidad de los locales pequeños.