Grimoldi Castelar: Ventas derrumbadas y costos altos

Grimoldi Castelar en crisis: Ventas derrumbadas y salarios frenados

Tiene 1000 empleados, factura 200 millones de dólares, pero hoy, como tantas otras está en crisis: Hablamos de Grimoldi.

La empresa siguió la tendencia del sector en 2025: un primer trimestre del 2024 muy difícil, segundo trimestre malo, el tercero bueno y el cuarto, extraordinario, con el Día de la Madre y Navidad.

Grimoldi S.A. comenzó su actividad en 1895 como una fábrica de calzado. En 1951 se creó la empresa Gomycuer para la producción de una nueva línea de calzado vulcanizado. Para ello se construyó la nueva fábrica en Zapiola al 1800, Castelar, donde actualmente funciona la administración de la empresa.

Grimoldi y el lanzamiento publicitario de GomyCuer

“Con esa cabeza vos hiciste tu plan y compraste, compraste pensando que ibas a crecer fuerte, nosotros y todos compraron pensando que crecían fuerte», expresó Hernán Grimoldi.

“El año es un año en el que todos estamos con un inventario enorme, porque todos planeábamos crecer, te pasa que te cuesta vender, hay mucha promo, todos resignan margen, te suben las tasas», describió el empresario y agregó que hoy es más caro fabricar en Argentina.

Administración de la Fábrica Gimoldi Castelar, sobre la calle Zapiola al 1800

Por otro lado, Alberto Grimoldi, Presidente de la empresa, agregó que «sobrevivir como firma desligada del sector público no fue fácil” y que han afrontado «cada 3 o 4 años crisis económicas como no ocurre en casi ningún país en el mundo. Y hoy «vivimos aún la esperanza de un cambio que nos recupere como país de futuro», se entusiasma.

¿Cómo es la situación de otras empresas del calzado en el país?