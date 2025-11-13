Descarrilamiento del Sarmiento: Cómo siguen las tareas al día de hoy

Descarrilamiento del Sarmiento

Trenes Argentinos comunicó que ya entregó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo del Dr Julián Ercolini; Secretaría N° 24 a cargo de la Dra. María Cavallero, todos los elementos solicitados en el marco de la causa que investiga el descalce ocurrido ayer en la línea Sarmiento.

La empresa remitió a la justicia las filmaciones existentes y el registrador de eventos de la formación. Asimismo, representantes de la empresa concurrieron a la base Castelar junto al personal que realiza los cambios de vías y personal de conducción, para realizar los test de alcoholemia y sustancias prohibidas.

Por su parte, las áreas operativas de Trenes Argentinos iniciaron una investigación interna para aportar al esclarecimiento de este incidente y continúan trabajando bajo estrictas normas de seguridad operacional para retomar el servicio con normalidad.

El suceso se produjo el lunes a las 15.50, cuando la formación 3358 que se dirigía de Moreno a Once, se descalzó a la altura de la estación Liniers.

El servicio estuvo limitado, desde el momento del incidente y hasta las 17.50, entre Castelar y Moreno. Desde las 17.50, los trenes comenzaron a circular entre las cabeceras de la localidad de Moreno y la terminal porteña sin detenerse en Liniers. La normalización total de la prestación se produjo a las 20.53.

Desde ayer, Trenes Argentinos trabaja en las tareas de encarrilamiento del último coche de la formación y en la evaluación de los daños ocasionados por el descalce en la infraestructura de vías, señalamiento, alimentación eléctrica y en el material rodante.

Una vez finalizado el proceso de remoción del tren, que se ejecuta con camión de vía y gatos hidráulicos, la formación será trasladada a los talleres que la empresa posee en Villa Luro para su revisión integral, y se iniciará la reparación del tendido ferroviario para recuperar el óptimo estado del sistema.