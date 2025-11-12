NacionalesNoticias destacadas

Qué dijo Trenes Argentinos sobre el descarrilamiento del Sarmiento

El martes 11 de noviembre cerca de las 15:50 se produjo el descarrilamiento del Sarmiento, el tren que une Moreno y Once. Desde la empresa emitieron un comunicado al respecto.

Por Aldana Farinelli

Descarrilamiento del sarmiento

Descarrilamiento del Sarmiento

Desde Trenes Argentinos hicieron referencia al descalce de la formación 3358 que se dirigía de Moreno a Once, en la estación Liniers. Lo primero que confirmaron fue que «el hecho se produjo en un cambio de vías. Ante el descalce, el tren frenó a tiempo según establece el protocolo de seguridad operacional».

Luego del incidente y hasta las 17.50 el servicio circuló limitado entre Castelar y Moreno, sin llegar a la terminal de Once. Desde ese momento la prestación se restableció entre la terminal de Once y Moreno sin detenerse en Liniers.

En referencia a los motivos, la empresa expresó: «Las causas del suceso son materia de investigación y solamente podrán determinarse una vez que se despeje la vía y se realicen los peritajes correspondientes».

Cabe destacar que el Gobierno Nacional decretó la emergencia nacional cuando el tren San Martín descarriló, en mayo de 2024, tras colisionar con una locomotora y un furgón vacío en Palermo.

