Qué dijo Trenes Argentinos sobre el descarrilamiento del Sarmiento

Descarrilamiento del Sarmiento

Desde Trenes Argentinos hicieron referencia al descalce de la formación 3358 que se dirigía de Moreno a Once, en la estación Liniers. Lo primero que confirmaron fue que «el hecho se produjo en un cambio de vías. Ante el descalce, el tren frenó a tiempo según establece el protocolo de seguridad operacional».

Luego del incidente y hasta las 17.50 el servicio circuló limitado entre Castelar y Moreno, sin llegar a la terminal de Once. Desde ese momento la prestación se restableció entre la terminal de Once y Moreno sin detenerse en Liniers.

En referencia a los motivos, la empresa expresó: «Las causas del suceso son materia de investigación y solamente podrán determinarse una vez que se despeje la vía y se realicen los peritajes correspondientes».

Cabe destacar que el Gobierno Nacional decretó la emergencia nacional cuando el tren San Martín descarriló, en mayo de 2024, tras colisionar con una locomotora y un furgón vacío en Palermo.