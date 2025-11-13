Actividades culturales gratuitas en Morón del 13 al 19 de noviembre

Morón presenta una variada agenda de actividades culturales gratuitas para toda la comunidad

Jueves 13 de noviembre

19:00 h – Cine: Adulto, de Mariano González. Drama familiar (79 min, +16). Con Juan Minujín, Sofía Gala y Camila Peralta.

Teatro Municipal Gregorio de Laferrere, Brown y San Martín, Morón centro.

Viernes 14 de noviembre

18:00 h – Música y poesía: Presentación del libro Música para una película inexistente, de Daniel Crudo. Biblioteca Municipal de Morón, Almirante Brown 763, Morón centro.

18:00 h – Festival Viva Fest: Celebración del aniversario de Haedo con cena, shows y covers. Plaza San Martín, Maipú 199 y Raspanti, Haedo.

18:00 h – Taller de Altar Andino y flores de papel: Actividad por el Día de Muertos, a cargo de Candelaria Martínez. Museo Histórico y de Arte General San Martín (MuMo), Casullo 59, Morón centro.

18:00 h – Cine: Norma también, de Natalia Vinelli y Alejandra Guzzo. Documental biográfico (74 min). Teatro Municipal Gregorio de Laferrere, Brown y San Martín, Morón centro.

19:30 h – Ciclo Relatos Migrantes: Documental y música en vivo “Afrotransmedia”. Espacio Cultural y Comunitario Paracone, Av. Rawson y Constituyentes, Morón norte.

20:00 h – Cine: La noche sin mí, de María Laura Berch y Laura Chiabrando. Drama (68 min, +16). Con Natalia Oreiro y Pablo Cura. Teatro Municipal Gregorio de Laferrere, Brown y San Martín, Morón centro.

Sábado 15 de noviembre

10:00 h – Seminario de arte y soberanía alimentaria: A cargo de María Eggers. Espacio de Artes Visuales Villa Mecenas, Torres 618, Morón norte.

11:00 h – Concierto: Orquesta del Barrio Carlos Gardel. Plaza Gattinoni, Francisco Madero 599, Villa Sarmiento.

12:00 h – Festival Viva Fest (Haedo): Cierre musical con Pasco, Mentolados, Tortura y Nasty Neighbours. Plaza San Martín, Maipú 199 y Raspanti, Haedo.

15:00 h – Cine de terror: Proyección de Un millón de zombies: la historia de Plaga Zombie. Antigua Imprenta, Estrada 17 y Rivadavia, Haedo.

16:30 h – Cine de terror: Proyección de Cuando acecha la maldad con presencia del director y actores. Antigua Imprenta, Estrada 17 y Rivadavia, Haedo.

17:00 h – Ciclo de Folklore: Proyección, charla y música en vivo con Miriam García. Casa Museo María Elena Walsh, 3 de Febrero 547, Villa Sarmiento.

18:00 h – Narración oral: Muestra de cierre del taller La punta del ovillo, de María Laura Vázquez. Biblioteca Municipal de Morón, Almirante Brown 763, Morón centro.

18:30 h – Zombie Walk Haedo: Caminata de zombies y cosplayers por el centro de Haedo. Desde Antigua Imprenta hasta Plaza San Martín, Haedo.

19:00 h – Cine de terror: Nosferatu, con música en vivo a cargo de La Asociación Electrónica. Museo Histórico y de Arte General San Martín (MuMo), Casullo 59, Morón centro.

19:00 h – Teatro: Muerte Rea, tangos reos de Antonio Botta. Dirección: Daniel Zaballa. Teatro Municipal Gregorio de Laferrere, Brown y San Martín, Morón centro.

19:00 h – Ciclo Relatos Migrantes: Acústico “Mamajuana”. Espacio Cultural Paracone, Av. Rawson y Constituyentes, Morón norte.

21:15 h – Teatro: El sueño del aficionado, unipersonal de Miguel Terni. Teatro Municipal Gregorio de Laferrere, Brown y San Martín, Morón centro.

22:00 h – Milonga Redoblona: Orquesta Entre Dos Mundos. Musicaliza Cristian Picarelli. Círculo Italiano, García Silva 1091, Morón centro.

Domingo 16 de noviembre

12:00 h – Aniversario de Haedo: Presentaciones de bandas y la Agrupación Sinfónica Municipal con “Morón Canta”. Plaza San Martín, Maipú 199 y Raspanti, Haedo.

16:00 h – Cine infantil: Pattie y la furia de Poseidón. Teatro Municipal Gregorio de Laferrere, Brown y San Martín, Morón centro.

16:00 h – Taller de magia y muestra “Fiebre Salchicha”. Casa Museo María Elena Walsh, 3 de Febrero 547, Villa Sarmiento.

19:00 h – Milonga “La Cucha del Gotán”. Carlos Casares 992, Castelar centro.

20:00 h – Teatro: El sueño del aficionado, unipersonal de Miguel Terni. Teatro Municipal Gregorio de Laferrere, Brown y San Martín, Morón centro.

Miércoles 19 de noviembre

19:00 h – Muestra de Artes Visuales: Exposición de Emmanuel Risso (hasta el 6/12). Espacio de Artes Visuales Villa Mecenas, Torres 618, Morón norte.

19:00 h – Cine: La educación de los cerdos, de Eduardo Pinto. Thriller (90 min, +16). Teatro Municipal Gregorio de Laferrere, Brown y San Martín, Morón centro.

20:30 h – Milonga La Tarzán: Clase abierta con Lara Battistesa y show en vivo de Los Reyes del Tango. Los Incas 2300, Castelar centro.

Durante todo el fin de semana

Feria artesanal de Morón: Viernes, sábados, domingos y feriados, desde las 10:00 h. Plaza San Martín, Belgrano y Buen Viaje, Morón centro.

Las entradas de las actividades que se realizan en el Teatro Gregorio de Laferrere se retiran en la sala del teatro una hora antes del comienzo de la función. Si querés reservarlas para asegurarte tu lugar, hacelo por la aplicación Morón a Mano o en el siguiente link.

