MorónCulturaNoticias destacadas

Haedo celebra sus 136 años: Tres días de festejo

Haedo celebra sus 136 años del viernes 14 al domingo 16 de noviembre. Habrá shows de artistas locales, gastronomía, juegos para infancias y más.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Haedo celebra sus 136 años

Haedo celebra sus 136 años del viernes 14 al domingo 16 de noviembre. Habrá shows de artistas locales, gastronomía, juegos para infancias y más.

Haedo celebra sus 136 años

Distintos puntos del barrio serán escenario de los festejos de Haedo. En la Plaza San Martín de Haedo los vecinos podrán disfrutar del festival Viva Fest bajo el siguiente cronograma:

Sábado 15

  • Estrada 17, esquina Av. Rivadavia, Haedo. “Haedo, capital nacional del cine de terror”
    • 15h. presentación de directores y proyección de “Un millón de zombies: La historia de Plaga Zombie” (2022 | +13) de Camilo de Cabo y Nicanor Loreti.
    • 16:30h. Proyección de “Cuando acecha la maldad” (2023 | +18), con la presencia del director Demian Rugna y actores de la película.
    • 18:30h. ZOMBIE WALK HAEDO, partida de zombies y cosplayers por las calles de Haedo, desde el Espacio La Antigua Imprenta hasta la Plaza San Martín.
  • Maipú y Raspanti, Haedo.
    • 19h. cierre musical con Pasco, Mentolados, Tortura y Nasty Neighbours.

Domingo 16

  • Plaza San Martín, Maipú y Raspanti, Haedo.
    • 17h. Presentación de La Orquesta Criolla de la ETAArF, Banda de Sikuris, la Agrupación Sinfónica Municipal junto a Morón Canta y los Coros de tu Barrio de Morón, Haedo y Barrio Carlos Gardel, que integran la Escuela Coral.

Noticias relacionadas

Servicios municipales en el barrio 2 de Abril de Hurlingham

Conocé todos los servicios municipales en el barrio 2 de Abril El Municipio de Hurlingham continúa fortaleciendo su presencia en los barrios con una nueva...

Club Morón volvió a la Liga Federal después de 40 años

Club Morón volvió, sí, aquel equipo que supo jugar en la Federación Metropolitano durante décadas en donde se lució con jugadores como Raúl Rezzónico,...

El Gallo a un paso de ingresar a Primera A

El Gallo fue impecable en su juego y muy superior pero apenas venció 1-0 por la figura de Yair Bonnín, el arquero de Deportivo...

Negocian el PJ Morón por la titularidad del Concejo

Al fin del cierre de la semana pasada se negociaba la titularidad del PJ Morón con dirigentes del luquismo. A cambio, los tradicionales dirigentes...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img