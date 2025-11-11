Haedo celebra sus 136 años: Tres días de festejo

Haedo celebra sus 136 años del viernes 14 al domingo 16 de noviembre. Habrá shows de artistas locales, gastronomía, juegos para infancias y más.

Haedo celebra sus 136 años

Distintos puntos del barrio serán escenario de los festejos de Haedo. En la Plaza San Martín de Haedo los vecinos podrán disfrutar del festival Viva Fest bajo el siguiente cronograma:

Sábado 15

Estrada 17 , esquina Av. Rivadavia, Haedo. “Haedo, capital nacional del cine de terror” 15h. presentación de directores y proyección de “Un millón de zombies: La historia de Plaga Zombie” (2022 | +13) de Camilo de Cabo y Nicanor Loreti. 16:30h. Proyección de “Cuando acecha la maldad” (2023 | +18), con la presencia del director Demian Rugna y actores de la película. 18:30h. ZOMBIE WALK HAEDO, partida de zombies y cosplayers por las calles de Haedo, desde el Espacio La Antigua Imprenta hasta la Plaza San Martín.

, esquina Av. Rivadavia, Haedo. “Haedo, capital nacional del cine de terror” Maipú y Raspanti, Haedo. 19h. cierre musical con Pasco, Mentolados, Tortura y Nasty Neighbours.



Domingo 16