Nueva Esquina de la Memoria en Hurlingham para recordar a vecinos desaparecidos

El Municipio de Hurlingham inaugura una nueva esquina de la memoria en homenaje a tres vecinos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. La señalización será el sábado 15 de noviembre a las 11:00 en Mascagni y Dante.

Por Aldana Farinelli

Homenaje y señalización de una nueva Esquina de la Memoria en Hurlingham

Este sábado 15 de noviembre a las 11:00, el Municipio de Hurlingham realizará una nueva señalización de las Esquinas de la Memoria en Hurlingham, un proyecto que busca mantener viva la historia y rendir homenaje a los vecinos y vecinas del distrito que fueron desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.

El acto tendrá lugar en Mascagni y Dante, donde se recordará a Edgardo Lombardi, Margarita Waisse y Armandina Bustos.

Margarita Waisse era licenciada en Literatura y Lengua Francesa, profesora universitaria y militante del Frente Revolucionario “17 de Octubre”. Fue secuestrada el 10 de septiembre de 1976 junto a su esposo, Edgardo Humberto Lombardi, también militante peronista y referente de la Juventud Revolucionaria Peronista en la Zona Oeste. Ambos vivían en Dante 1535, Hurlingham, y tenían un hijo.

Ese mismo día también fue secuestrada Armandina Bustos de Escobar, colaboradora política y social del mismo movimiento. Los tres fueron llevados al Centro Clandestino de Detención “Puente 12”, donde permanecieron cautivos.

La iniciativa de las Esquinas de la Memoria en Hurlingham busca visibilizar las historias de quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado y reafirmar el compromiso del municipio con la memoria, la verdad y la justicia.

