Morón

Morón: Un hombre murió atropellado por un camión

El peatón tenía 44 años y murió atropellado por un camión. Tras el hecho, el conductor quedó detenido.

Por Aldana Farinelli

Publicación

murio atropellado por un camion

Murió atropellado por un camión

Federico era el hombre que murió atropellado por un camión el miércoles por la mañana en la intersección de Cañada de Juan Ruiz y Ramón Cárcano, partido de Morón.

Según informaron fuentes policiales, la ambulancia de SAME llegó e forma rápida, pero la víctima ya había fallecido.

El conductor del camión Iveco Track era conducido por un joven de 30 años, que fue detenido tras el hecho, caratulado como homicidio culposo,

Las pericias estuvieron a cargo de efectivos de la Comisaría 7ª de Morón y personal de la Policía Científica. Mientras que el conductor quedó a disposición de la UFI N°5 del Departamento Judicial de Morón.

En Argentina, cada 24 horas cerca de una decena de personas pierde la vida en siniestros viales. El último informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dice que en 2024 se registraron 4.027 muertes por esta causa.

