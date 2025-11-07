Las estaciones ambientales llegan a los barrios de Morón: Cronograma

Cronograma de estaciones ambientales
Durante todo noviembre, las estaciones ambientales llegan a los barrios para que los vecinos puedan acercarse a los distintos puntos para entregar materiales reciclables como plástico, papel, cartón, vidrio, metal, aceite vegetal usado, tecnología en desuso y botellas de amor.
El operativo se desarrollará de 9 a 13 hs bajo el siguiente cronograma:
- 7/11: Barrio Procrear (Arena y Prudan, Castelar sur)
- 12/11: Santa Marta 1871 (Castelar sur)
- 13/11: Plaza de los Jardines (Maza y Ríos Gallardo, Morón sur)
- 20/11: Plaza Rivadavia (Malaver y Magnasco, Haedo)
- 26/11: Plaza Rucci (Río Piedras y García Silva, Morón)
Cabe recordar que todos los miércoles se realiza la recolección exclusiva de materiales reciclables bajo el programa Día Verde.