Las estaciones ambientales llegan a los barrios de Morón: Cronograma

El Municipio de Morón puso en marcha las estaciones ambientales itinerantes. Se trata de una iniciativa que promueve la recolección diferenciada de residuos reciclables en plazas y espacios públicos del distrito.

Por Aldana Farinelli

Durante todo noviembre, las estaciones ambientales llegan a los barrios para que los vecinos puedan acercarse a los distintos puntos para entregar materiales reciclables como plástico, papel, cartón, vidrio, metal, aceite vegetal usado, tecnología en desuso y botellas de amor.

El operativo se desarrollará de 9 a 13 hs bajo el siguiente cronograma:

  • 7/11: Barrio Procrear (Arena y Prudan, Castelar sur)
  • 12/11: Santa Marta 1871 (Castelar sur)
  • 13/11: Plaza de los Jardines (Maza y Ríos Gallardo, Morón sur)
  • 20/11: Plaza Rivadavia (Malaver y Magnasco, Haedo)
  • 26/11: Plaza Rucci (Río Piedras y García Silva, Morón)

Cabe recordar que todos los miércoles se realiza la recolección exclusiva de materiales reciclables bajo el programa Día Verde.

