Las estaciones ambientales llegan a los barrios de Morón: Cronograma

Cronograma de estaciones ambientales

Durante todo noviembre, las estaciones ambientales llegan a los barrios para que los vecinos puedan acercarse a los distintos puntos para entregar materiales reciclables como plástico, papel, cartón, vidrio, metal, aceite vegetal usado, tecnología en desuso y botellas de amor.

El operativo se desarrollará de 9 a 13 hs bajo el siguiente cronograma:

7/11: Barrio Procrear (Arena y Prudan, Castelar sur)

12/11: Santa Marta 1871 (Castelar sur)

13/11: Plaza de los Jardines (Maza y Ríos Gallardo, Morón sur)

20/11: Plaza Rivadavia (Malaver y Magnasco, Haedo)

26/11: Plaza Rucci (Río Piedras y García Silva, Morón)

Cabe recordar que todos los miércoles se realiza la recolección exclusiva de materiales reciclables bajo el programa Día Verde.