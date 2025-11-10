MorónCulturaNoticias destacadas

Morón: preinscripción para la Escuela de Formación Actoral Pedro Escudero

La Escuela de Formación Actoral Pedro Escudero abre la preinscripción la cual se realizará de forma presencial. Los interesados tendrán tiempo hasta el 12 de diciembre.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Escuela de Formacion Actoral

Inscripción a la Escuela de Formación Actoral Pedro Escudero

Se trata de un espacio municipal de formación y creación teatral. Las inscripciones serán presenciales y estarán abiertas del 17 de noviembre al 12 de diciembre, de 10 a 20 hs.

La propuesta se organiza en tres años de cursada y un cuarto año de residencia actoral destinado a la producción colectiva.

Para inscribirse los interesados podrán acercarse al edificio ubicado en Estrada 17, esquina Rivadavia, Haedo. Para más información, pueden comunicarse al 11-5369-7097.

La Escuela de Formación Actoral Pedro Escudero es un espacio de formación y creación teatral integral que ofrece el Municipio de Morón.

Se trata de un espacio de educación no formal, gratuito y abierto a la comunidad, que promueve la expresión artística, la creatividad y la participación cultural en el territorio.

