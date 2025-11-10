Morón: preinscripción para la Escuela de Formación Actoral Pedro Escudero

Inscripción a la Escuela de Formación Actoral Pedro Escudero

Se trata de un espacio municipal de formación y creación teatral. Las inscripciones serán presenciales y estarán abiertas del 17 de noviembre al 12 de diciembre, de 10 a 20 hs.

La propuesta se organiza en tres años de cursada y un cuarto año de residencia actoral destinado a la producción colectiva.

Para inscribirse los interesados podrán acercarse al edificio ubicado en Estrada 17, esquina Rivadavia, Haedo. Para más información, pueden comunicarse al 11-5369-7097.

La Escuela de Formación Actoral Pedro Escudero es un espacio de formación y creación teatral integral que ofrece el Municipio de Morón.

Se trata de un espacio de educación no formal, gratuito y abierto a la comunidad, que promueve la expresión artística, la creatividad y la participación cultural en el territorio.