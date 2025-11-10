El ramal González Catán-Lozano limitado por obras

Trenes Argentinos informó que el ramal González Catán-Lozano funcionará limitado debido a obras de acondicionamiento del tendido de vías en la curva de Marcos Paz .

El servicio se verá afectado entre el lunes 10 y el lunes 17 de noviembre inclusive circulando limitado entre Catán y 20 de Junio.

«El sector presenta un desgaste significativo de los rieles que hace indispensable el reacondicionamiento para incrementar los niveles de seguridad operacional», informaron desde el Trenes Argentinos.

Las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Para consulta rle cronograma los pasajeros pueden hacer Click Aquí.