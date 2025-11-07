EN VIVO Deportivo Morón vs. Deportivo Madryn, dónde verlo por TV y ONLINE

Deportivo Morón vs. Deportivo Madryn se enfrentarán este sábado, a partir de las 21.10, por la ida de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional 2025.

La Primera Nacional 2025 continúa su camino hacia el segundo ascenso. Este sábado se disputan los partidos de ida de las semifinales del Reducido, con la participación de Deportivo Morón (dirigido por el legendario DT cordobés Walter Otta) vs. Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto y Estudiantes de Caseros.

La Primera Nacional 2025, que ya coronó a Gimnasia de Mendoza con el primer ascenso y sigue la disputa del Reducido para definir el segundo ascenso a la máxima categoría.

Los partidos de vuelta se disputarán el fin de semana del 15 de noviembre, definiendo los finalistas que jugarán a ida y vuelta, con ventaja deportiva para el equipo que haya terminado mejor posicionado en la tabla general.

Deportivo Morón jugará de local en el magnífico Estadio Nuevo Francisco Urbano. Conocé las opciones para ver en vivo el encuentro por televisión y de manera online.

Deportivo Morón vs. Deportivo Madryn, dónde verlo por TV y ONLINE

El partido se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports:

Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV

Canales 106 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

Para ver el partido online tenés que acceder a TyC Sports Play haciendo clic en play.tycsports.com. Si aún no lo hiciste, debés registrarte de manera gratuita en simples pasos y luego asentar la cuenta de tu cableoperador.

Por otro lado, todo hincha que asista al estadio Francisco Urbano deberá abonar el bono extra que dispuso la Comisión Directiva Salvo las personas con discapacidad. El Presidente del club, Gabriel Mansilla, pidió que la cancha explote de gente.

Ojo porque es un partido chivo: El ‘Gallo’ de Walter Otta recibe al potente equipo de Gimnasia de Mendoza que dirige El ‘Tano’ Leandro Gracián, que perdió la final. Pero llega luego de dejar en el camino a Gimnasia de Jujuy.

Deportivo Morón vs. Deportivo Madryn, dónde verlo por TV y ONLINE

El «Gallo» tiene las entradas a la venta aunque otra vez se pagará un bono adicional, incluso vitalicios y quienes tienen palcos. Sólo no lo tienen que pagar las personas con discapacidad aunque sí sus acompañantes, en caso de que los necesiten.

Deportivo Morón vs. Deportivo Madryn: Como comprar entradas

Ya se encuentra disponible la venta de entradas a través del sistema ADN Pass. Quienes deseen ya pueden hacerlo por medio de la web haciendo click ACA.

En cuanto a los tickets pueden comprarse a partir de hoy hasta las 21, y el sábado (día del partido) de 9 a 19 de manera presencial en la sede deportiva del club.

El bono extra que a todos preocupa es de $5.000 para socios y de $10.000 para no socios. A su vez, la plataforma digital genera gastos administrativos por impuestos que encarece el valor y lleva el valor de la entrada a $5.750 más el Bono. Los socios lo pueden adquirir desde hoy miércoles mientras que los no socios desde el viernes.

El árbitro principal será Pablo Dóvalo, quien estará secundado por Maximiliano Del Yesso, como primer asistente, y Erik Grunmann como segundo. El cuarto juez será Sebastián Bresba.

Deportivo Morón vs. Deportivo Madryn: Habló Walter Otta

“No voy a negar lo que es evidente”, dijo Walter Otta, técnico de Deportivo Morón, antes de la semifinal del reducido contra Madryn.

En declaraciones al “Ascenso x 3″, Otta agregó: “Lo de Deportivo Madryn habla por sí solo. No es algo que pensemos nosotros, está instalado porque pasaron cosas”.

No conforme con ello, Walter Otta añadió: “Después te dicen, ‘no, no hay que decir nada’, pero yo no voy a negar lo que es evidente”.

El entrenador recordó además situaciones previas en las que consideró que su equipo fue perjudicado, como el partido ante Colón en septiembre, donde reclamó un penal que no le concedieron.