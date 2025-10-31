MorónDeportesNoticias destacadas

Deportivo Morón enfrenta mañana a Atlanta

Se trata de los cuartos del final del Reducido por el Segundo Ascenso a la Liga Profesional. Y juega el partido revancha contra Atlanta de visitante.

Deportivo Morón enfrenta mañana a Atlanta a las 13.45 y será transmitido por TyC Sports con arbitraje de Felipe Viola. El partido de ida finalizó 1 a 0 con gol de Ivo Costantino. Gracias a ese resultado, ganando o empatando el Gallo seguirá en carrera.

Ivo Costantino hizo el gol frente a Atlanta en el partido de ida que dejó en ventaja a el Gallo
Atlanta y Deportivo Morón se enfrentarán este sábado, desde las 13:45, por Argentina – Campeonato Primera Nacional 2025. El encuentro se disputará en el estadio Don León Kolbowsky. A continuación, conocé las opciones para ver en vivo el encuentro por televisión y de manera online.

En caso de que el vencedor sea Atlanta, por cualquier marcador, será el equipo que avance a la semifinal por mejor ubicación en la tabla general: terminó segundo en su zona pese a que el conjunto de Walter Otta sacó más puntos en el torneo.

Atlanta vs. Deportivo Morón en vivo: dónde ver por TV y ONLINE

El partido se podrá seguir en vivo en la Argentina a través de la pantalla de TyC Sports. Para verlo online tenés que acceder a TyC Sports Play haciendo clic en play.tycsports.com. Si aún no lo hiciste, debés registrarte de manera gratuita en simples pasos y luego asentar la cuenta de tu cableoperador. El partido comienza a las 13.45.

Arbitraje

  • Árbitro: Fabrizio Llobet
  • Asistente 1: Iván Aliende
  • Asistente 2: Agustín Méndez
  • Cuarto árbitro: Javier Delbarba
Milo J es el nuevo sponsor de Deportivo Morón

