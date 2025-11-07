El Palomar celebra su aniversario: Gastronomía, shows y más

El Palomar celebra su aniversario número 51

El Palomar celebra su aniversario con tres días de actividades y propuestas culturales del viernes 7 al domingo 9 de noviembre en la Plaza Héroes de Malvinas (Gral. Urquiza y Tte. Aviador Matienzo) a partir de las 11:00

Entre las propuestas habrá, Expo Colectividades, que incluirá stands de gastronomía internacional y regional, juegos para las infancias y la tradicional Feria de Artesanos de El Palomar.

El sábado 8, desde las 17 hs, se presentará la Peña Luz del Oeste, con la participación de Chino Pereira, Laura Ross, Los Díaz Pasan Volando, Tino Koenig, la Compañía de Danza Fluente, el grupo de rock local Eleve y un taller a cargo de Tata Bombos.

También habrá un taller de biodiversidad coordinado por Isla Verde, un taller de cerámica comunitario a cargo de Gabriela Giunta y una muestra de pintura en vivo con exposición de Ayelén Daubagna.

Acerca de El Palomar

Los orígenes de la ciudad datan de 1910, cuando se realizaron los primeros loteos que marcaron su fundación. Su nombre proviene de un antiguo palomar del siglo XVIII ubicado en la chacra de Diego Cassero. Con el paso del tiempo, la localidad creció y se consolidó, siendo declarada ciudad por la Ley provincial N° 8324 en 1974.