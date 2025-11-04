Prensa del Concejo Morón mareado con los bloques. No sabe qué informar porque las idas y venidas, los intentos, todos, fracasaron y la cantidad de concejales de Nuevo Encuentro, Frente Renovador y Movimiento Derecho al Futuro, quedaron representados como lo decidió la ciudadanía en 2023.

Todo empezó con Diego Spina y su licencia. Y empeoró con el espacio de Lucas Ghi que tensionó aún más su relación con Nuevo Encuentro y abrió un nuevo frente al poner en evidencia que no quiere al Frente Renovador sentado en la Presidencia del Concejo Deliberante.

La banca en cuestión corresponde a 2003, cuando Lucas Ghi obtuvo su reelección. Sin embargo, no pertenece ni al intendente, sino al concejal que fue elegido en 2023 por el voto ciudadano.

Al pedir licencia Diego Spina, por una cuestión de género asumió un suplente varón: Agustín Ramponelli. De esa manera se deshacía la estrategia de Lucas Ghi: desplazar de la Presidencia del Concejo Deliberante, el renovador Marcelo González.

Días después, la concejal electa Paula Majdanski renunció como Secretaria de Cultura y Deportes del Municipio de Morón y pidió volver a su banca. Y entonces, su suplente, Vanina Moro, dejaba el bloque, tal como lo anunció Anticipos Diario.

El problema recae ahora en quién reemplaza a Spina: Agustín Ramponelli o Vanina Moro. Está claro que es Ramponelli por una cuestión de cupo por género.

Antes de consultar, Vanina Moro presentó un texto confirmando que asumiría la banca de Diego Spina. Pero el Presidente del Concejo Deliberante, Marcelo González, le respondió por escrito: “ante la consulta sobre la incorporación de la candidata suplente Vanina Moro, y conforme las normas vigentes, no corresponde en la actualidad su incorporación al cuerpo”.

La Ley Provincial de Género (14.848), señala que la vacancia se cubre respetando el género. Es decir, sale un varón e ingresa un varón.

“De acuerdo con la normativa vigente, el ingreso de un/a concejal/a suplente se produce únicamente ante la existencia de una vacancia o licencia del titular correspondiente y respetando el género de la banca a cubrir. En este sentido, al no existir actualmente vacancia femenina en el cuerpo, no corresponde efectuar convocatoria alguna a suplentes mujeres”, agregó Marcelo González.

Pareciera que Lucas Ghi quiere a toda costa que el PJ llegue a la Presidencia del Concejo Deliberante y corra al Frente Renovador de Martín Marinucci. Sin embargo no tiene las manos por lo cual cualquier estrategia fracasará.

El presidente del Concejo Deliberante también aclaró: «En el período legislativo 2023-27, ingresaron cinco concejales titulares electos del frente político Unión por la Patria. Actualmente, dos de ellos —Diego Spina y Claudio Román— se encuentran haciendo uso de licencia. En cumplimiento del régimen legal vigente, sus bancas están siendo ejercidas por los concejales suplentes Marcelo González y Agustín Ramponelli, quienes fueron convocados por orden de lista y respetando la paridad de género exigida por la legislación bonaerense.»

Y cerró: «De acuerdo con la normativa mencionada, el ingreso de un/a concejal/a suplente se produce únicamente ante la existencia de una vacancia o licencia del titular correspondiente y respetando el género de la banca a cubrir. En este sentido, al no existir actualmente vacancia femenina en el Cuerpo, no corresponde efectuar convocatoria alguna a suplentes mujeres, entre ellas a la candidata Vanina Moro, quien conservará su derecho expectante conforme al orden legal de reemplazos.»