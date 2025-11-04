Otra-funcionaria-de-Morón-deja-a-Lucas-Ghi

Se profundiza la interna entre Nuevo Encuentro y Movimiento Derecho al Futuro. Y sin que haya una explicación seria mediante, se deshace y rearma constantemente el Departamento Ejecutivo.

Ahora fue el turno de Mariana Fasciolo, la Secretaria Administración de la Comuna quién presentó su renuncia.

Según su propio texto dirigido al intendente Lucas Ghi, «motiva mi renuncia la incesante persecución política que lleva a cabo sobre nuestra fuerza política que integro hace años y que usted supo conformar», señaló Fasciolo y agregó: «lo hago defraudada como compañeros que supimos ser y convencida de que la lealtad se gana, no se impone. Nace del corazón y se demuestra con hechos, verdad y confianza.»

Todo indica que tal como lo manifestó Lucas Ghi en su segunda y última conferencia de prensa del año, pertenece al castigado Movimiento Derecho al Futuro que lidera Axel Kicillof, y tiene poco margen para cogobernar con la misma fuerza política que lo llevó al poder.

Algunos señalan que Lucas Ghi piensa que no necesita de Nuevo Encuentro para seguir adelante, siempre y cuando la Legislatura Bonaerense re haga la ley de reelecciones de intendentes y vuelve a establecer el mandato indefinido.

La primera movida dura fue contra Diego Spina y Camila Sabbatella, cuando Lucas Ghi disolvió la Secretaría de Gobierno. Diego Spina era el Secretrario y Camila Sabbatella la Subsecretaria.

Lucas Ghi removió como primea tanda a José Peteira (Dirección de Educación), Mariano Spina (Desarrollo Territorial), Roxana Pierpaoli (Desarrollo Social) y Leticia Guerrero (Relaciones con la Comunidad).

Desde el círculo íntimo de Lucas Ghi, dijeron que los funcionarios desplazados son todos aquellos que «no siguen ni cumplen su tarea o no responda sus órdenes». De ahí que Mariana Fasciolo «la lealtad se gana, no se impone. Nace del corazón y se demuestra con hechos, verdad y confianza.»

La segunda fase se dio con el pedido de renuncia a los Secretarios Martín Latorraca (Salud), Florencia de Luca (Fortalecimiento Ciudadano), , Cintia Frías (Género).

Eugenia Navarro (Economía Social) y Osvaldo Carballo (Obras y Servicios Públicas) aún siguen en la función y pertenecen a Nuevo Encuentro.

Pero renunció Pablo Itzcovich (Planificación), Paula Majdanski (Cultura y Deportes) y ahora Mariana Fasciolo (Secretaria de Admiistración).

Las opiniones están divididas. Para un sector de la población que Lucas Ghi rompa con Martín Sabbatella es positivo. Para otro no lo es ya que de esta manera el intendente depende aún más del gobernador Axel Kicillof. Sin embargo, nunca se sabrá la verdad. O sea, si es conveniente o no para Lucas Ghi dejar atrás Nuevo Encuentro ya que no tiene reelección, por lo tanto no podrá validar sus decisiones.

Se supone que todo logrará sintetizarse en una gran PASO 2027 de Fuerza Patria que tendrá como protagonistas a un candidato de Nuevo Encuentro, probablemente Martín Sabbatella; uno del Frente Renovador, Martín Marinucci; y otro del riñón de Lucas Ghi que puede ser José Marí Ghi (su hermano) o Estefanía Franco, la actual Jefa de Gabinete.