Morón: Comenzó la votación del Presupuesto Participativo 2025

Votación del Presupuesto Participativo 2025

Con una jornada en la Plaza La Roche se lanzó la etapa de votación del Presupuesto Participativo 2025. De la misma participaron las 14 UGC, la Dirección de Niñez y la Dirección de Juventudes.

Durante todo noviembre, las personas que vivan, trabajen o estudien en el distrito podrán votar la propuesta que más les guste para su barrio.

Algunos de los proyectos son:

La instalación de nuevos juegos infantiles en la Plaza Sáenz Peña (Morón)

La construcción de una cancha de futsal y un playón de patinaje en la Plaza Medialuna de Goria (Haedo)

La instalación de luminarias y rampas de accesibilidad en la manzana de la Escuela N°35 (Castelar sur)

La compra de instrumentos para la Orquesta La Mayor

La creación de un estudio de grabación en la Casa de las Juventudes.

Cabe destacar que el Presupuesto Participativo es una herramienta de participación ciudadana que permite que los vecinos puedan ser parte de la decisión de en qué invertir una parte de los recursos públicos municipales.

Para más información, las y los interesados pueden acercarse a su UGC más cercana, a la Dirección de Juventudes o a la Dirección de Niñez.