Desarrollo de Software en Ituzaingó: Abrieron las inscripciones

La tecnicatura en Desarrollo de Software forma parte de la oferta académica del CRUI y es dictada por el Instituto Técnico Superior Leopoldo Marechal. La inscripción está abierta hasta el 30 de noviembre.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Desarrollo de Software

Abrieron las inscripciones a la Tecnicatura Superior de Desarrollo de Software para el ciclo lectivo 2026 del Centro Regional Universitario de Ituzaingó (Los Pozos).

El mismo tiene una duración de 3 años, 22 material y 1824 horas. Para acceder al programa completo puede hacer Click Aquí.

La inscripción estará abierta hasta el domingo 30 de noviembre a través del siguiente formulario: https://bit.ly/4oUoqKg y deberán acercarse con la siguiente documentación:

  • Formulario de inscripción impreso y completado
  • Original y copia del analítico de estudios secundarios o constancia de título en trámite
  • Original y copia del DNI
  • Dos fotos 4×4 para la libreta y el legajo
  • Folio tamaño oficio para entregar toda la documentación.

Dicha documentación debe presentarse entre el 1 y el 15 de diciembre en el Centro Regional Universitario de Ituzaingó (Los Pozos 268, esquina Gelpi) de lunes a viernes de 18:30 a 21:30hs.

Para más información los interesados pueden comunicarse al 2120-5700 / 11-6926-1388 o escribir a [email protected]

