Una ONG salva a tigres, leones y osos del ex Zoo de Luján. A la vez, avanza la causa judicial contra el dueño del ex zoo, Jorge Semino, acusado de crueldad animal.

Desde que cerró el zoo, donde también hay dromedarios, cebras, monos y un chimpancés, los animales sobrevivieron con algunos cuidadores que intentaban darle comida casi todos los días con donaciones de caballos y vacas muertas que llegaban de campos cercanos.

En julio Four Paws hizo un acuerdo con la subsecretaría de Ambiente para empezar a trabajar en conjunto en acciones para evitar la tenencia privada de grandes felinos.

En agosto llegó un equipo de 15 personas, a cargo de la argentina Luciana D´Abramo, y comenzaron con la evaluación de los animales. El primer caso con el que se encontraron fue con el de una tigresa que se le había quedado la cola trabada en una reja y se había desgarrado.

Four Paws trabaja junto a la Policía Federal, unas 15 personas de Protección Animal y una ambulancia del municipio que asiste al grupo de trabajo. La evaluación de los animales se hará hasta mediados de noviembre. Además, se harán castraciones a todos los machos.

Tras las primeras revisaciones, desde la ONG señalaron que los animales tienen mucho estrés emocional por haber vivido en jaulas pequeñas tanto tiempo.

Four Paws tiene el acuerdo con la familia Semino, dueño del lugar, para darle el mejor destino posible a los felinos y los osos.

Hoy en día tienen casos, como el de una tigresa, que tenía las uñas encarnadas y clavadas dentro de sus patas lo que requerirá unos dos o tres años de cuidados más intensivos y para ello será trasladada a un santuario en Países Bajos. Los osos también serán trasladados a santuarios.

La ONG se hace cargo de la parte económica del operativo en el ex zoo de Luján. Tienen colaboración del Estado en infraestructura y personal.

El objetivo final de la ONG austriaca es que este tipo de espacios dejen de existir.