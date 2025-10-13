CulturaDeportesHurlingham

Hurlingham presente en la final de los Juegos Bonaerenses 2025

La delegación de Hurlingham viaja a Mar del Plata con 142 representantes para participar en la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025, el evento deportivo y cultural más importante de la provincia.

Por Aldana Farinelli

La delegación de Hurlingham participará en la final de los Juegos Bonaerenses 2025, que se realizará en la ciudad de Mar del Plata, el encuentro deportivo y cultural más grande de la provincia de Buenos Aires. En un acto previo al viaje, las autoridades municipales entregaron la indumentaria oficial a los integrantes del equipo local.

Dicha delegación está integrada por 142 personas entre deportistas, docentes y acompañantes, que representarán al municipio en distintas disciplinas deportivas y culturales.

“Es un orgullo que nos representen en esta competencia tan significativa, que promueve el esfuerzo, la inclusión y los valores comunitarios”, expresaron desde el municipio.

Los Juegos Bonaerenses, organizados por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires desde 1992, constituyen una política pública pionera en el país que promueve el deporte y la cultura en todos los municipios bonaerenses. Cada año, miles de jóvenes, personas mayores y atletas con discapacidad participan en distintas etapas clasificatorias hasta llegar a la gran final en Mar del Plata.

A lo largo de su historia, se consolidaron como una plataforma de desarrollo para el talento deportivo y artístico local, fomentando la participación ciudadana y la igualdad de oportunidades. Además de competencias en disciplinas como atletismo, fútbol, natación o ajedrez, incluyen expresiones culturales como danza, literatura, teatro y música.

