Actividades culturales gratuitas en Morón del 31 de octubre al 5 de noviembre

Actividades culturales gratuitas en Morón: cine, teatro y talleres para toda la familia

El Municipio de Morón continúa impulsando la cultura local con una nueva agenda de actividades culturales gratuitas que se desarrollarán del jueves 30 de octubre al miércoles 5 de noviembre. La propuesta incluye funciones de cine nacional, teatro para adultos e infantil, talleres artísticos, música en vivo y ferias al aire libre, con el objetivo de acercar el arte y la recreación a todos los vecinos.

Las actividades se realizarán en espacios emblemáticos del distrito, como el Teatro Municipal Gregorio de Laferrere, el Museo Histórico y de Arte General San Martín (MuMo), la Casa Museo María Elena Walsh, el Espacio Paracone y el Vagón Cultural de Castelar, entre otros.

VIERNES 31 DE OCTUBRE

18 h | Cine: “Papá por dos”, de Hernán Guerschuny | Comedia dramática | +13 | Con Benjamín Vicuña y Celeste Cid.

Lugar: Teatro Municipal Gregorio de Laferrere (Brown y San Martín, Morón centro).

18 h | Taller de Altar Andino. A cargo de Candelaria Martínez.

Lugar: Museo Histórico y de Arte General San Martín (MuMo), Casullo 59, Morón centro.

20 h | Cine: “Belén”, de Dolores Fonzi | Drama | +13.

Lugar: Teatro Municipal Gregorio de Laferrere (Brown y San Martín, Morón centro).

SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE

10 h | Seminario de arte y soberanía alimentaria.

Lugar: Espacio de Artes Visuales Villa Mecenas (Torres 618, Morón norte).

11 h | 21° Aniversario de la Orquesta Barrio Carlos Gardel.

Lugar: Escuela EP 109 (Guillermo Marconi 2708, El Palomar).

17 h | 3er Aniversario del Bosque de Poesía: Alba Correa Escandell.

Lugar: Espacio Cultural y Comunitario Paracone (Av. Rawson y Constituyentes, Morón norte).

17 h | Música en el Vagón. Con grupos de la escuela Ensamble del Sol.

Lugar: Vagón Cultural (Los Incas 2537, Castelar).

17:30 h | Ciclo de Tango: Natalia Bazán.

Lugar: Casa Museo María Elena Walsh (3 de Febrero 547, Villa Sarmiento).

18:30 h | Ciclo de Milongas: La Nelly.

Lugar: Plaza Seca Irigoyen 436, Castelar centro.

19 h | Ciclo de Cine de Terror y Muerte.

Lugar: Museo Histórico y de Arte General San Martín (MuMo), Casullo 59, Morón centro.

19 h | Varieté – Ciclo Nora Cortiñas. Muestra virtual de arte y presentación del libro del ciclo.

Lugar: Teatro Municipal Gregorio de Laferrere (Brown y San Martín, Morón centro).

21 h | Cine – Ciclo Nora Cortiñas: “Norita”, de Andrea Tortonese y Jayson Mcnamara.

Lugar: Teatro Municipal Gregorio de Laferrere (Brown y San Martín, Morón centro).

DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE

15 h | Ciclo Morón Ancestral. Homenaje a Cuti Carabajal y Pablo Raúl Trullenque.

Lugar: Tierra del Fuego y Mazza, Morón sur.

16 h | Taller de Magia.

Lugar: Casa Museo María Elena Walsh (3 de Febrero 547, Villa Sarmiento).

16 h | Teatro infantil: “Liza y Orson, una historia entre mandarinas”.

Lugar: Teatro Municipal Gregorio de Laferrere (Brown y San Martín, Morón centro).

20 h | Teatro: “El sueño del aficionado”, de Miguel Terni.

Lugar: Teatro Municipal Gregorio de Laferrere (Brown y San Martín, Morón centro).

MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE

17 h | Seminario de Arte y Muerte: Arte Barroco. Dictado por Jorge Salas.

Lugar: Museo Histórico y de Arte General San Martín (MuMo), Casullo 59, Morón centro.

19 h | Cine: “Miss Carbón”, de Agustina Macri.

Lugar: Teatro Municipal Gregorio de Laferrere (Brown y San Martín, Morón centro).

Durante todo el fin de semana, vecinos y visitantes podrán recorrer la Feria Artesanal de Morón, en la Plaza San Martín, que abrirá viernes, sábados, domingos y feriados desde las 10 h.

La entrada a todas las actividades culturales gratuitas en Morón se retira en el teatro una hora antes de cada función o puede reservarse a través de la aplicación Morón a Mano.

Esta programación refuerza el compromiso del municipio con la cultura accesible y comunitaria, ofreciendo espacios de encuentro, aprendizaje y disfrute para personas de todas las edades.