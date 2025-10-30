SKF Argentina cierra su fábrica tras más de cien años y deja 145 despedidos

SKF Argentina cierra su fábrica

El proveedor para la industria automotriz SFK Argentina tenía 650 empleados y dos plantas (Tortuguitas y Rosario) en las que se instaló desde 1917, diez años después de su fundación en Suecia, y en 1972 comenzó su fabricación local.

Ahora anunció que cierra su histórica fábrica en la localidad de Tortuguitas, dejando a 145 trabajadores despedidos en el marco de la política de apertura de importaciones que lleva adelante eel gobierno de Javier Milei.

El secretario general de la UOM, Abel Furlán, lamentó la decisión: “Mientras el mundo cuida su producción, Argentina abre sus puertas a todo lo importado. SKF se va a reconvertir en importadora y perdemos puestos de trabajo”.

La empresa, lo atribuyó a una “reestructuración global” tras evaluar varias propuestas, y no encontrar «una alternativa sostenible al cierre de nuestra planta en Tortuguitas. Es una decisión difícil, pero necesaria para asegurar nuestra competitividad global a largo plazo”, señaló Manish Bhatnagar, presidente de SKF Industrial Américas y Australia.

Por su parte, Juan Cantarella, presidente ejecutivo de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), sostuvo que el anuncio “es una pena. Lamentablemente es otro caso que se suma a las más de 50 empresas autopartistas que cerraron su actividad industrial en los últimos 15 años”.

SKF se instaló en Argentina en 1917, solo diez años después de su fundación en Suecia, y en 1972 comenzó su fabricación local. En 2015, había inaugurado un edificio corporativo y un “Centro de Soluciones (Solution Factory)” para la producción de sellos mecanizados en Tortuguitas.

Su oferta se dividía en dos grandes áreas:

Mercado Industrial Rodamientos de todo tipo (a rótula, cilíndricos, de bolas, de alta precisión) Sellos y obturaciones Sistemas y soluciones de lubricación Mecatrónica Herramientas de mantenimiento y equipos de monitoreo de condición Productos de transmisión de potencia

Mercado Automotriz (Liviano y Pesado) Kits de distribución (correas y tensores) Bombas de agua Crucetas, semiejes y juntas homocinéticas (CV joints) Rodamientos de rueda (rulemanes) Crapodinas y actuadores hidráulicos Grasas y retenes



El cierre se da en un contexto en el que, desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) afirmaron, la producción cayó 5,2% interanual en septiembre.