El Triple Crimen pasa a la Justicia de Morón. Los cuerpos de tres mujeres fueron hallados descuartizados en una casa situada en Jáchal y Chañar Florencio Varela, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas.

Para los investigadora todo indica que se trató de un ajuste de cuentas ordenado por un traficante peruano, alias “Pequeño J”, en el marco de una venganza narco que habría sido transmitida en vivo (no hay certezas aún) por redes sociales para un grupo reducido.

Triple Crimen: Pequeño J o Tony Janzen Valverde Victoriano, su verdadero nombre

El caso sumó otro sospecho principal bajo el seudónimo de “Señor J”, acusado de ser el autor intelectual del crimen. «Señor J» se enorgullece de haber cometido 62 homicidios que nunca le probaron.

Así, la causa registra ocho detenidos en la Argentina con prisión preventiva y uno más pero en Perú: Pqueño J.

A su vez, la policía busca sietes prófugos, tres de ellos con alerta de Interpol.

Triple Crimen: La causa pasa al fuero federal

La Justicia de Garantías de La Matanza dictó ayer, miércoles 30 de octubre de 2025, prisión preventiva para los ocho detenidos y admitió que la causa debía pasar al fuero federal lo antes posible “ante la gravedad del caso”.

El juez a cargo, Fernando Pinos Guevara, hizo lugar al pedido del fiscal de Homicidios del mismo departamento judicial, Adrián Arribas quién consideró que el expediente debe cambiar de fuero porque los homicidios están vinculados al narcotráfico.

La causa irá al Juzgado Federal de turno en Morón, que deberá aceptar la competencia.

El Triple Crimen: Indagan a “Señor J”, el presunto autor intelectual

Joseph Freyser Cubas Zavaleta, un supuesto narco peruano que está alojado en una dependencia de la Policía Federal Argentina (PFA) espera de su extradición a su país de origen. Pero quedó atrapado en las redes judiciales de Argentina por su presunta vinculación con el triple crimen.

Fue el Fiscal de la Matanza, Adrián Arribas, quién pidió la detención de Cubas Zavaleta, el «Señor J». Y fue indagado el último martes, 28 de octubre de 2025, luego de ser apuntado por una testigo con identidad reservada como autor intelectual del crimen.

El Triple Crimen: Nuevos prófugos

Javier Baños, el abogado de las familias de Brenda y Morena, dijo que hay nuevos prófugos en el caso. Son siete los acusados que se le escaparon a la Justicia.

Hasta esta semana se hablaba de tres prófugos porque son los que tienen alerta roja de Interpol. Pero Baños proporcionó las identidades de las personas que ahora buscan los fiscales a cargo del caso: “‘Nero’, ‘Paco’, un menor y un canoso”.

El Triple Crimen: Identidades de los acusados

A partir de las declaraciones indagatorias de Celeste Magalí González Guerrero y de Víctor Sotacuro Lázaro, dos de los detenidos, hubo nueve asesinos en la casa de Florencio Varela, donde mataron a las tres jóvenes, entre el 19 y el 20 de septiembre pasado.

Víctor Sotacuro Lázaro, prestó declaración indagatoria y de sus dichos extrajeron elementos elementos que indicaban que Miguel Ángel Villanueva Silva, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”; Matías Ozorio y David Gustavo Morales Huamaní, alias Tarta o el Loco David; habían estado en la casa de Chañar y Río Jáchal cuando Morena, Brenda y Lara fueron asesinadas.

El detenido Lázaro Víctor Sotacuro

El Triple Crimen: Qué pasó antes de la llegada de “Pequeño J”

Durante su declaración, Celeste Magalí González Guerrero a su vez dio detalles sobre lo que sucedió minutos previos a la llegada de Pequeño J. “Antes de que llegue Julio, en la casa estaban Matías Ozorio -ladero de ‘Pequeño J’-, ‘Paco’ y ‘Nero’: ellos fueron quienes se encargaron de cavar el pozo para enterrar a las chicas”.

Los primeros detenidos: Daniela Ibarra, Maximiliano Parra, Magalí Celeste González Guerrero, Miguel Villanueva Silva

El Triple Crimen: Quiénes vieron en vivo la filmación de las torturas

En la ampliación de su declaración indagatoria, Celeste Magalí González Guerrero, subrayó que el móvil del triple crimen fue una venganza por el robo de 30 kilos de cocaína. También contó quiénes fueron los destinatarios de la transmisión de las torturas a las que fueron sometidas las víctimas antes de ser asesinadas.

“Me dijo [Miguel Ángel Villanueva Silva] que estaban haciendo una videollamada con quiénes le dicen Papá y Lima, que estaban en José C. Paz”, dijo la imputada.

El Triple Crimen: El video completo que muestra a Pequeño J y Lara Gutiérrez juntos

Lara, la víctima de 15 años del triple crimen, y “Pequeño J”, como se conoce Tony Janzen Valvedere Victoriano, ya se conocían. Aparecen en un video que fue captado por una cámara de seguridad de un local de comidas rápidas que los filmó cuando el 6 de septiembre pasado circulaban por la avenida Rivadavia al 7100.

Triple Crimen: Los tres prófugos con alerta roja de Interpol

Todos tienen ciudadanía peruana. A esta lista se sumaría un cuarto integrante: el “Gordo” Dylan, pareja de Lara Gutiérrez, una de las víctimas.

Primer Prófugo

Alex Roger Idone Castillo, conocido como “Alex” y David Gustavo Morales Huamani, apodado “Tarta” o “El Loco David”

Axel Roger Idone Castillo, “El loco David” o “El Tarta”, de 45 años. Nació en Trujillo, Perú. Primo de “Pequeño J”, potencial autor intelectual del crimen, es uno de los sicarios que estuvo presente en la casa del horror. Durante la noche del crimen, Víctor Sotacuro, el conductor de la Volkswagen Fox blanca, fue quien lo buscó en la Villa 1-11-14.

En su declaración indagatoria, Sotacuro manifestó que, luego de perpetrar los asesinatos, al volver a subir al vehículo, le llamó la atención la cantidad de barro que tenía la ropa de “El Tarta”.

“Qué mirás?”, le dijo «El Tarta». Más tarde, de vuelta hacia la 1-11-14, el hombre le pidió a Sotacuro que frenara. Entonces bajó, se deshizo de todas las prendas embarradas en un contenedor de basura, apostado sobre la avenida Amancio Acosta.

Es familiar de “Pequeño J”, y hay dudas sobre si fue contratado o si es el verdadero líder de la banda narco.

Prófugo 2

“Papá”, de 39 años. Nació también Trujillo, Perú. Llegó a la Argentina el 30 de agosto pasado y, entre 2011 y 2025, contabiliza ocho ingresos al país. También podría ser el líder de la organización.

Prófugo 3

“Alex”. Mínima información. La autoridades quieren probar que es el propietario del Volkswagen Fox Blanco que conducía Sotacuro la noche del crimen. Piensan que ya abandonó el país como lo hicieron “Pequeño J” y su ladero, Matías Ozorio.