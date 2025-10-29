Vuelve la Noche de las Heladerías con promociones

Llega la 9° edición de la Noche de las Heladerías

Del 10 al 16 de noviembre se llevará adelante la Semana del Helado Artesanal, donde se presentará un sabor inédito, shows en vivo y propuestas solidarias. Además, el jueves 13 de noviembre se realizará la 9° Noche de las Heladerías.

Según anticiparon desde la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) habrá más de 500 locales adheridos de todo el país que ofrecerán la promoción de 2×1 en cuarto kilo.

La Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) organiza el evento que este año lleva el lema “El futuro es artesanal”.

Además de las promociones, se realizarán donaciones y acciones a beneficio de fundaciones como Natalí Flexer, Casa Garrahan, Comedor “Los Piletones” y Casa del Teatro.

La Noche de las Heladerías comenzará a las 19 horas con más de 500 heladerías adheridas que pueden consultarse haciendo Click Aquí.

Este año, AFADHYA presenta un nuevo sabor frutal, súper fresco e innovador bajo el nombre de Fruta D’ Oro, una combinación de mango y banana, a base de agua, con un toque cítrico de lima y sembrado con un granizado de chocolate blanco.

Según los últimos datos proporcionados por AFADHYA, el consumo promedio anual per cápita de helado en la Argentina es de 7,3 kg, con picos que alcanzan los 10 kg durante la temporada alta.

Los gustos en el kilo de helado más pedido por los argentinos incluyen sabores como: dulce de leche granizado, chocolate con almendras, frutilla a la crema y pistacho.

Los 10 de sabores más elegidos en 2025 fueron: