InseguridadMorónNoticias destacadas

Los andenes de Morón pueden derrumbarse

Por Andres Llinares

Publicación

Morón-arma-un-anden-Provisorio-de-la-Estación-Morón

Los andenes tienen más de 40 años de antigüedad y falencias estructurales que «requieren atención inmediata», indicaron desde Trenes Argentinos, «ya que se pueden derrumbar».

La obra incluye la demolición de los andenes existentes y su reconstrucción total. Desde Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, señalaron que los actuales andenes presentan un «grave estado de deterioro» y una separación con las formaciones que «podría generar riesgos para los pasajeros».

Estación-Morón-Provisoria
Estación Morón Provisoria a 300 metros de la actual en dirección a Once

«Este último factor implica un riesgo para los pasajeros, especialmente en horas pico y en momentos de alto flujo», expresaron desde Trenes Argentinos Infraestructura.

La obra es llevada adelante por la empresa OCSA y conlleva una inversión total más de $4.400 millones.

Estación de Morón Anden Provisorio
Estación de Morón Anden Provisorio

Actualmente e está montando un andén provisorio en dirección Haedo, lado Norte, para mantener el ascenso y descenso de pasajeros mientras se demuela el Andén de Estación Morón del mismo lado. Una vez finalizado el Andén Norte, se hará lo mismo con el Andén Sur.

En diciembre, se habilitará el nuevo andén provisorio, ubicado a 300 metros del actual, desde donde se trasladará el servicio en dirección a Once, que actualmente funcionamiento con normalidad y se detiene en la maltrecha estación.

El inicio de la reforma que había planteado la última Dictadura Cívico Militar y jamás se concretó
El inicio de la reforma que había planteado la última Dictadura Cívico Militar y jamás se concretó

La intervención también contempla la renovación de accesos y hall de la estación. Morón transporta un promedio de 35.000 pasajeros por mes y es la tercera estación con más circulación de la Línea Sarmiento, después de Once y Merlo.

Render de la Estación Morón según el proyecto de la última Dictadura Cívico Militar
Render de la Estación Morón según el proyecto de la última Dictadura Cívico Militar

Noticias relacionadas

Un análisis de las Elecciones 2025

Un análisis de las Elecciones 2025. Una batalla tras otra. Ahora resulta que hay culpables provinciales. El Ministro de Economía que se despedía en...

Demian Rugna llega al Festival de Cine de Hurlingham

El cineasta Demian Rugna llega al FESTIHUR El Festival de Cine de Hurlingham (FESTIHUR 2025) se realizará del 7 al 9 de noviembre en el...

La Peña Sachera llega a Hurlingham con música y danza folklórica

La Peña Sachera en Hurlingham: una jornada de música, danza y cultura folklórica El próximo domingo 9 de noviembre, Hurlingham se prepara para vivir una...

ANSES pagará un bono superior a $ 565.000 en noviembre ¿A quiénes?

ANSES pagará un bono superior a $ 565.000: Destinatarios, cronograma, requisitos y más La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img