Los andenes de Morón pueden derrumbarse

Los andenes tienen más de 40 años de antigüedad y falencias estructurales que «requieren atención inmediata», indicaron desde Trenes Argentinos, «ya que se pueden derrumbar».

La obra incluye la demolición de los andenes existentes y su reconstrucción total. Desde Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, señalaron que los actuales andenes presentan un «grave estado de deterioro» y una separación con las formaciones que «podría generar riesgos para los pasajeros».

Estación Morón Provisoria a 300 metros de la actual en dirección a Once

«Este último factor implica un riesgo para los pasajeros, especialmente en horas pico y en momentos de alto flujo», expresaron desde Trenes Argentinos Infraestructura.

La obra es llevada adelante por la empresa OCSA y conlleva una inversión total más de $4.400 millones.

Estación de Morón Anden Provisorio

Actualmente e está montando un andén provisorio en dirección Haedo, lado Norte, para mantener el ascenso y descenso de pasajeros mientras se demuela el Andén de Estación Morón del mismo lado. Una vez finalizado el Andén Norte, se hará lo mismo con el Andén Sur.

En diciembre, se habilitará el nuevo andén provisorio, ubicado a 300 metros del actual, desde donde se trasladará el servicio en dirección a Once, que actualmente funcionamiento con normalidad y se detiene en la maltrecha estación.

El inicio de la reforma que había planteado la última Dictadura Cívico Militar y jamás se concretó

La intervención también contempla la renovación de accesos y hall de la estación. Morón transporta un promedio de 35.000 pasajeros por mes y es la tercera estación con más circulación de la Línea Sarmiento, después de Once y Merlo.