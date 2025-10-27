Hurlingham: Se reprogramó el evento de Bombero por un día

Se reprogramó el evento de Bombero por un día
Debido a las condiciones climáticas, se reprogramó el evento de Bombero por un día, la propuesta organizada por los Bomberos Voluntarios de Hurlingham que invita a los niños a ponerse el casco, el traje contra incendios y vivir en primera persona cómo es ser bombero.
Durante la jornada, los más chicos podrán participar en simulacros, realizar rescates y disfrutar de juegos como la tirolesa y el columpio. Además, el público podrá recorrer las instalaciones y conocer de cerca los vehículos, herramientas y equipos utilizados en las emergencias.
El evento es libre y gratuito, ideal para disfrutar en familia y acercarse al trabajo que realizan diariamente los bomberos.
Bombero por un Día es una experiencia educativa y recreativa que busca promover valores como la solidaridad, el trabajo en equipo y la prevención, en un ambiente seguro y divertido.
La nueva fecha del envuentro es el sábado 1° de noviembre, en el mismo horario y lugar:
- Destacamento N°2 – INTA, De La Tradición 4005, Hurlingham.
- De 11 a 18 hs.