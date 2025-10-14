Otro año de Bombero por un Día

El próximo sábado 25 de octubre, de 11 a 18 h, se realizará una nueva edición de Bombero por un Día 2025, una de las actividades más esperadas por las familias. La propuesta, organizada por los Bomberos Voluntarios de Hurlingham, invita a los niños a ponerse el casco, el traje contra incendios y vivir en primera persona cómo es ser bombero.

Durante la jornada, los más chicos podrán tirar agua con las mangueras, participar en simulacros, realizar rescates y disfrutar de juegos como la tirolesa y el columpio. Además, el público podrá recorrer las instalaciones y conocer de cerca los vehículos, herramientas y equipos utilizados en las emergencias.

El evento es libre y gratuito, ideal para disfrutar en familia y acercarse al trabajo que realizan diariamente los bomberos.

Bombero por un Día es una experiencia educativa y recreativa que busca promover valores como la solidaridad, el trabajo en equipo y la prevención, en un ambiente seguro y divertido.

El encuentro es en el Destacamento Nº2 William Morris ubicado en De la Tradición 4005.