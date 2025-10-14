Hurlingham

Bombero por un Día en Hurlingham: una experiencia única para toda la familia

El sábado 25 de octubre, de 11 a 18 h, los Bomberos Voluntarios de Morón invitan a los más chicos a ser Bombero por un Día y disfrutar de una jornada gratuita con juegos, demostraciones y actividades.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Bombero por un día

Otro año de Bombero por un Día

El próximo sábado 25 de octubre, de 11 a 18 h, se realizará una nueva edición de Bombero por un Día 2025, una de las actividades más esperadas por las familias. La propuesta, organizada por los Bomberos Voluntarios de Hurlingham, invita a los niños a ponerse el casco, el traje contra incendios y vivir en primera persona cómo es ser bombero.

Durante la jornada, los más chicos podrán tirar agua con las mangueras, participar en simulacros, realizar rescates y disfrutar de juegos como la tirolesa y el columpio. Además, el público podrá recorrer las instalaciones y conocer de cerca los vehículos, herramientas y equipos utilizados en las emergencias.

El evento es libre y gratuito, ideal para disfrutar en familia y acercarse al trabajo que realizan diariamente los bomberos.

Bombero por un Día es una experiencia educativa y recreativa que busca promover valores como la solidaridad, el trabajo en equipo y la prevención, en un ambiente seguro y divertido.

El encuentro es en el Destacamento Nº2 William Morris ubicado en De la Tradición 4005.

Noticias relacionadas

Hurlingham presente en la final de los Juegos Bonaerenses 2025

Hurlingham en los Juegos Bonaerenses 2025 La delegación de Hurlingham participará en la final de los Juegos Bonaerenses 2025, que se realizará en la ciudad...

Actividades en Hurlingham para fortalecer la prevención del cáncer de mama

Charlas y talleres para la prevención del cáncer de mama Durante octubre, el Municipio de Hurlingham pone el foco en la prevención y detección temprana...

El Festival de Cine de Hurlingham presentó su selección oficial

FESTIHUR 2025: programación, jurados y novedades del festival de cine de Hurlingham El FESTIHUR 2025, el Festival de Cine de Hurlingham, celebrará su sexta edición...

Operativos integrales de servicios municipales en Hurlingham

Operativos integrales de servicios municipales para mantener limpia y ordenada la ciudad de Hurlingham El Municipio de Hurlingham continúa desarrollando los operativos integrales de servicios...
