Elecciones Nacionales 2025: Santa Fé

El escenario electoral en Santa Fe asoma otra vez dividido en tercios. Hay paridad entre las tres principales fuerzas que disputan las nueve bancas de diputados que están en juego.

En la foto: Caren Tepp (Fuerza Patria), Gisela Scaglia (Provincias Unidas) y Agustín Pellegrini (LLA)

Luego de flojas elecciones, el peronismo recuperó un lugar de peso en el tablero con una apuesta novedosa como es la dirigente de Ciudad Futura Caren Tepp, que no proviene del PJ tradicional, sino de un partido que tuvo su génesis hace 20 años en el ámbito universitario y territorial.

Romina Diez, la líder libertaria en Santa Fe, actual legisladora nacional, impuso como postulante a una persona de su extrema confianza: Agustín Pellegrini, de 25 años, actual vicepresidente de La Libertad Avanza en la provincia.

La candidata de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, que lidera esta nueva apuesta electoral que fundó Maximiliano Pullaro (Gobenador de Santa Fe) junto con otros gobernadores.

Provincias Unidas disputa con LLA el voto no peronista en una provincia donde las preferencias electorales son distintas dependiendo del territorio. Los pueblos y ciudades más chicas reniegan del voto peronista, una tendencia que cambia en los grandes centros urbanos.

Los resultados de hoy, 26 de septiembre de 2025, fueron:

La Libertad Avanza – Agustín Pellegrini: 40,68% (4 Bancas)

Fuerza Patria: 28,69% (3 Bancas)

Provincias Unidas – Gisela Scaglia: 18,32% (2 Bancas)

