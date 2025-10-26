Elecciones Nacionales 2025: Córdoba

La provincia mediterránea renueva nueve bancas en la Cámara de Diputados.

El mapa electoral cordobés se comenzó a dibujar con nueve alianzas y algunas fracturas visibles dentro de los partidos más “tradicionales” y sus ofertas. Tres son peronistas, la oficialista de La Libertad Avanza, varias conformaciones vecinalistas y además de los espacios típicos de la izquierda.

En el peronismo las cosas se dieron mal. El cierre de alianzas fue atípico. El espacio, que durante años se dividió entre PJ kirchnerista y PJ Cordobés, ahora presentó una fragmentación de tres partes.

Por un lado, «Defendamos Córdoba» que encabeza Natalia de la Sota, la hija del ex gobernador Juan Manuel de La Sota; por el otro «Provincias Unidas», la alianza entre el gobernador Martín Llaryora y el ex gobernador Juan Schiaretti, quién es el primer candidato a diputado nacional; y por último, Fuerza Patria Córdoba que lidera Pablo Carro.

A nivel nacional se elegirán 127 diputados, de un total de 257 que integran el cuerpo. Nueve representarán Córdoba. Los cordobeses elegirán a sus representantes nacionales con la modalidad de Boleta Única de Papel (BUP), en unos comicios donde compiten 18 listas por 9 bancas de diputados nacionales y varias fórmulas para el Senado.

Las bancas que vencen son tres de la Unión Cívica Radical (UCR), tres de Encuentro Federal, dos del PRO y una de Unión por la Patria.

Los resultados de hoy, 26 de septiembre de 2025, fueron:

La Libertad Avanza Córdoba – Gonzalo Roca: 42,39% (5 Bancas)

Provincias Unidas – Juan Schiaretti: 28,28 % (3 Bancas)

Defendamos Córdoba – Natalia de la Sota: 8,75% (1 Banca)

Fuerza Patria Córdoba – Pablo Carro: 5,07% (Sin Bancas)

En esta ocasión Córdoba no renueva senadores nacionales, ya que el Senado tiene un sistema distinto de renovación, que se da de forma escalonada cada seis años.

El peso electoral en al Padrón Nacional de Córdoba es de 8,68%, la segunda provincia con mayor influencia después de la Provincia de Buenos Aires.

Cantidad de Electores Provincia por Provincia de la República Argentina

El ranking de votantes habilitados por provincia resulta: