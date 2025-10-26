Elecciones Nacionales 2025: CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, se eligieron diputados nacionales y tres senadores nacionales. Las elecciones siempre fueron distintas a la Provincia de Buenos Aires, excepto en 2015.

Se renuevan 3 bancas en el Senado: 1 de Unión Cívica Radical; 1 del Frente Nacional y Popular; 1 del Frente Pro.

Se renuevan 13 bancas en la Cámara de Diputados: 3 del PRO; 3 de Unión por la Patria; 2 de La Libertad Avanza; 1 del Frente de Izquierda y los Trabajadores; 1 de Democracia para Siempre; 1 de Encuentro Federal; 1 de la Coalición Cívica y 1 de URC.

Resultados Elecciones 2025 a Diputados Nacionales:

La Libertad Avanza: 41,52% (17 Bancas)

Fuerza Patria: 28,67% (16 Bancas)

FIT: 5,3% (2 Bancas)

Resultados Elecciones 2025 a Senadores Nacionales:

La Libertad Avanza: 50,32% (2 Bancas)

Fuerza Patria: 30,61% (1 Banca)

Lista de diputados nacionales de la Libertad Avanza en CABA

La lista de candidatos a diputados por CABA de La Libertad Avanza es liderada por el abogado y ex consejero de la Magistratura en el período comprendido entre 2010-2014, Alejandro Fargosi. Y le siguen: Holzman, Patricia; Emma, Nicolás; Ajmechet, Sabrina; Giampieri, Antonela; Leone, Andrés; Trimarchi, Valeria; Pedrosa, Fernando; Araujo, María Fernanda; Saponaro, Lautaro; Linik, Paloma; Bensusan, Juan y el ex secretario general de la Presidencia durante la gestión de Mauricio Macri, Fernando De Andreis.

Lista de diputados nacionales por Fuerza Patria en CABA

La cabeza de lista de diputados nacionales de Fuerza Patria en CABA está representada por el actual legislador de la Ciudad de Buenos Aires y economista, Itai Hagman.

Hagman participó activamente en espacios políticos y fundó la agrupación La Mella, que rápidamente ganó protagonismo en la vida universitaria. En 2010, fue elegido presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), ámbito que lo llevó a conocer a Juan Grabois, con quien fundó el partido Frente Patria Grande.

El segundo lugar en la nómina porteña para la Cámara Baja es ocupado por la ex funcionaria de Alberto Fernández, Kelly Olmos, quien supo desempeñarse como ministra de Trabajo en el Poder Ejecutivo nacional tras la renuncia de Claudio Moroni. Y le siguen: Roberto, Santiago; Cámpora, Lucía; Giacomini, Ernesto; Brawer, Mara; Tufaro, Juan José y Salvo, Natalia.

Candidatos a Senadores Nacionales por Fuerza Patria

El expresidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, encabeza la lista de candidatos a senadores nacionales por Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones 2025 y estará acompañado por la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Ana Arias.

Candidatos a Senadores Nacionales por LLA

Patricia Bullrich encabeza la lista y estará acompañada por el economista Agustín Monteverde y, como suplentes, la titular de LLA porteño, Pilar Ramírez, y el secretario de Educación nacional, Carlos Torrendell.