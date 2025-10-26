Elecciones Nacionales 2025: Provincia de Buenos Aires

Este año, se renuevan 35 bancas de la Cámara de Diputados que corresponden a la provincia de Buenos Aires.

La boleta para la provincia de Buenos Aires presenta 15 fuerzas políticas que compiten por las 35 bancas de diputados. La boleta en Provincia de Buenos Aires quedó impresa con la imagen del ex candidato José Luis Espert.

El primer candidato de la alianza de La Libertad Avanza, es el diputado nacional Diego Santilli que va en busca de una reelección y fue secundado por la polémica ex vedette y modelo argentina, Karen Reichardt.

El peso electoral de la Provincia de Buenos Aires es el 37,01 del Padrón Nacional.

Los resultados de hoy, 26 de septiembre de 2025, fueron:

La Libertad Avanza – Diego Santilli: 41,3% (17 Bancas)

Fuerza Patria – Jorge Taiana: 40;83% (16 Bancas)

FIT – Myriam Bregman: 5,03 (2 Bancas)

Propuesta Federal – Fernando Burlando: 2,79% (0 Bancas)

Provincias Unidas – Florencio Randazzo: 2,45% (0 Bancas)

¿Cómo es la lista de La Libertad Avanza?

Diego César Santilli ; Karina Celia Vázquez (alias «Karen Reichardt»); Sebastián Miguel Pareja; Gladys Noemí Humenuk; Alejandro Ángel Carrancio; Johanna Sabrina Longo; Alejandro Oscar Finocchiaro; Miriam del Carmen Niveyro; Sergio Daniel Figliuolo (alias «Tronco»); Giselle Castelnuovo; Álvaro García; Maria Florencia De Sensi; Joaquín Patricio Ojeda; María Luisa Gonzalez Estevarena y Hernán Urien.

¿Cómo es la Lista de Fuerza Patria?

Por Fuerza Patria, el primer candidato a diputado nacional será el ex canciller y ex ministro de Defensa, Jorge Taiana. A sus 75 años encabezará la lista para la Cámara de Diputados nacional por la provincia de Buenos Aires, que cuenta con el mayor número de votantes.

La dirigente del Frente Renovador, María Jimena López, se convirtió en la primera mujer en la lista para Diputados Nacionales de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires.

Por lo tanto, la lista completa de Fuerza Patria es la siguiente: Jorge Enrique Taiana; María Jimena López; Juan Grabois; Vanesa Raquel Silei; Sergio Omar Palazzo; María Teresa García; Horacio Pietragalla Corti; Agustina Lucrecia Propato; Hugo Antonio Moyano; Fernanda Díaz; Sebastián Galmarini; Ramona Fernanda Miño; Hugo Rubén Yasky; Marina Dorotea Salzmann; Nicolás Alfredo Trotta.

¿Cómo es la lista completa de Provincias Unidas?

Aníbal Florencio Randazzo; Margarita Rosa Stolbizer; Emilio Monzó; Danya Verónica Tavela; Alfredo Remo Lazzeretti; Andrea Carola Almental; Osvaldo Raúl Cáffaro; Josefina Lauria; Julio Enrique Pasqualín; María Silvina Green Asteazarán; Sergio Omar Buil; Natalia Lorena Dziakowski; Julio Daniel Dunogent; Graciela Nora Rego; Oscar Héctor Alva.

